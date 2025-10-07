Újabb drámai részletek derültek ki a bajba jutott magyar hegymászókról

Klein Dávid a Facebook-oldalán egy részletes bejegyzésben számolt be a Magyar Dhaulagiri Expedíció drámai fordulatairól, amikor mászótársa, Nagy Márton 6000 méteres magasságban életveszélyes állapotba került.

Az események október 2-án kezdődtek, amikor Géczy Dávid, a csapat másik tagja átment Nagy Márton sátrához, ahol riasztó helyzetet talált:

Marcival nem lehet beszélni, magzatpózban hempereg, súlyos fájdalmai vannak”

– írta Klein. Bár Nagy Márton magánál volt, a fájdalomtól alig tudott beszélni. Klein műholdas telefonon keresztül kapcsolatba lépett feleségével, Nórival, aki traumatológusként azonnal segítséget nyújtott. „Fáradt és álmos a hangja, de rögtön segít, kérdez. Én is faggatom Marcit és jegyzetelek” – írta Klein.

Azonban a helyszíni vizsgálatok elvégzése nem volt lehetséges a körülmények miatt, és a beadott gyógyszereket pedig kihányta Nagy Márton. Klein ekkor döntött úgy, hogy helikopteres mentést kell szervezni. A mentés megszervezése során azonban komoly akadályokkal szembesültek: a kommunikáció a mentőszervezettel döcögősen haladt, és a kedvezőtlen időjárási körülmények tovább nehezítették a helyzetet.