Ft
Ft
11°C
7°C
Ft
Ft
11°C
7°C
10. 07.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 07.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Klein Dávid hegymászás expedíció

Újabb drámai részletek derültek ki a bajba jutott magyar hegymászókról

2025. október 07. 06:37

Megdöbbentő beszámoló.

2025. október 07. 06:37
null

Klein Dávid a Facebook-oldalán egy részletes bejegyzésben számolt be a Magyar Dhaulagiri Expedíció drámai fordulatairól, amikor mászótársa, Nagy Márton 6000 méteres magasságban életveszélyes állapotba került.

Az események október 2-án kezdődtek, amikor Géczy Dávid, a csapat másik tagja átment Nagy Márton sátrához, ahol riasztó helyzetet talált:

Marcival nem lehet beszélni, magzatpózban hempereg, súlyos fájdalmai vannak”

– írta Klein. Bár Nagy Márton magánál volt, a fájdalomtól alig tudott beszélni. Klein műholdas telefonon keresztül kapcsolatba lépett feleségével, Nórival, aki traumatológusként azonnal segítséget nyújtott. „Fáradt és álmos a hangja, de rögtön segít, kérdez. Én is faggatom Marcit és jegyzetelek” – írta Klein. 

Azonban a helyszíni vizsgálatok elvégzése nem volt lehetséges a körülmények miatt, és a beadott gyógyszereket pedig kihányta Nagy Márton. Klein ekkor döntött úgy, hogy helikopteres mentést kell szervezni. A mentés megszervezése során azonban komoly akadályokkal szembesültek: a kommunikáció a mentőszervezettel döcögősen haladt, és a kedvezőtlen időjárási körülmények tovább nehezítették a helyzetet.

Leszáll az este. G. Dávid sátra közvetlenül Marcié mellett van. Ő a hallgatódzó őr. Én párszor meglátogatom Marcit az éjszaka folyamán. Hál’ istennek alszik. Nagyon remélem, reggel a lehető leghamarabb ki tud emelni minket a heli”

– írta Klein.

Október 3-án végül megérkezett a helikopter, és Nagy Mártont kórházba szállították, ahol infúziós kezelést és gyógyszereket kapott. Egy nappal később, október 4-én engedték ki, miután állapota stabilizálódott.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: Klein Dávid Facebook-oldala 

***

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
states-2
2025. október 07. 07:12
Vannak, akiket az szórakoztat, hogy feljárnak a hegyekbe kisérteni a halált.
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!