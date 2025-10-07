Újabb drámai részletek derültek ki a bajba jutott magyar hegymászókról

Hatezer méter fölött kezdődtek a bajok – friss hírek érkeztek a Himalájából a kórházba kerülő magyar hegymászóról
A Dhaulagiri 8167 méteres csúcsára törő Nagy Mártont már kórházban vizsgálják.
Klein Dávid a Facebook-oldalán egy részletes bejegyzésben számolt be a Magyar Dhaulagiri Expedíció drámai fordulatairól, amikor mászótársa, Nagy Márton 6000 méteres magasságban életveszélyes állapotba került.
Az események október 2-án kezdődtek, amikor Géczy Dávid, a csapat másik tagja átment Nagy Márton sátrához, ahol riasztó helyzetet talált:
Marcival nem lehet beszélni, magzatpózban hempereg, súlyos fájdalmai vannak”
– írta Klein. Bár Nagy Márton magánál volt, a fájdalomtól alig tudott beszélni. Klein műholdas telefonon keresztül kapcsolatba lépett feleségével, Nórival, aki traumatológusként azonnal segítséget nyújtott. „Fáradt és álmos a hangja, de rögtön segít, kérdez. Én is faggatom Marcit és jegyzetelek” – írta Klein.
Azonban a helyszíni vizsgálatok elvégzése nem volt lehetséges a körülmények miatt, és a beadott gyógyszereket pedig kihányta Nagy Márton. Klein ekkor döntött úgy, hogy helikopteres mentést kell szervezni. A mentés megszervezése során azonban komoly akadályokkal szembesültek: a kommunikáció a mentőszervezettel döcögősen haladt, és a kedvezőtlen időjárási körülmények tovább nehezítették a helyzetet.
Leszáll az este. G. Dávid sátra közvetlenül Marcié mellett van. Ő a hallgatódzó őr. Én párszor meglátogatom Marcit az éjszaka folyamán. Hál’ istennek alszik. Nagyon remélem, reggel a lehető leghamarabb ki tud emelni minket a heli”
– írta Klein.
Október 3-án végül megérkezett a helikopter, és Nagy Mártont kórházba szállították, ahol infúziós kezelést és gyógyszereket kapott. Egy nappal később, október 4-én engedték ki, miután állapota stabilizálódott.
Nyitókép forrása: Klein Dávid Facebook-oldala
