Rossz hírek érkeztek: mentőhelikopter indul a csúcstámadásra készülő magyar hegymászóért

Drámai fejlemény történt a Magyar Dhaulagiri Expedíció során: Nagy Márton hegymászó, aki Klein Dávid társa a 8167 méter magas csúcsot célzó expedíción, csütörtök hajnalban súlyos gyomorpanaszokra ébredt. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy Klein Dávid a reggeli órákban az American Alpine Club szervezeten keresztül

kezdeményezte a helikopteres kiemelést, ám a kedvezőtlen időjárás miatt a mentőhelikopter még nem tudott felszállni

– derült ki a Klein Facebook-oldalára feltöltött közleményből.

Az expedíció előzményei rendkívül ígéretesek voltak: Nagy Márton és Klein Dávid szeptember 16-án érte el a Dhaulagiri alaptáborát, és több sikeres akklimatizációs kört teljesítettek 5700, 6000 és 6400 méteren, saját táborláncot kialakítva, oxigénpalack használata nélkül. A páros célja a csúcs elérése palack és teherhordók segítsége nélkül, ami az alpinizmus egyik legnagyobb kihívása.

A bajok október 2-án hajnalban kezdődtek. Klein Dávid műholdas telefonon konzultált orvosokkal, és alapvető gyógyszeres kezelést biztosított Marcinak, azonban a rendkívüli fájdalmak miatt a szükséges vizsgálatok – például gyomorkitapintás és hallgatózás – nem voltak kivitelezhetők. Dávid ezért úgy döntött, hogy elkíséri Marciát Pokharába, hogy személyesen meggyőződjön állapota biztonságosságáról.