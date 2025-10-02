Rossz hírek érkeztek: mentőhelikopter indul a csúcstámadásra készülő magyar hegymászóért

Tiszteletben tartják a kérését: nem keresik meg az olimpiai bajnok holttestét
De azért megpróbálták...
Rendkívül súlyos a helyzet a Himaláján.
Drámai fejlemény történt a Magyar Dhaulagiri Expedíció során: Nagy Márton hegymászó, aki Klein Dávid társa a 8167 méter magas csúcsot célzó expedíción, csütörtök hajnalban súlyos gyomorpanaszokra ébredt. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy Klein Dávid a reggeli órákban az American Alpine Club szervezeten keresztül
kezdeményezte a helikopteres kiemelést, ám a kedvezőtlen időjárás miatt a mentőhelikopter még nem tudott felszállni
– derült ki a Klein Facebook-oldalára feltöltött közleményből.
Az expedíció előzményei rendkívül ígéretesek voltak: Nagy Márton és Klein Dávid szeptember 16-án érte el a Dhaulagiri alaptáborát, és több sikeres akklimatizációs kört teljesítettek 5700, 6000 és 6400 méteren, saját táborláncot kialakítva, oxigénpalack használata nélkül. A páros célja a csúcs elérése palack és teherhordók segítsége nélkül, ami az alpinizmus egyik legnagyobb kihívása.
A bajok október 2-án hajnalban kezdődtek. Klein Dávid műholdas telefonon konzultált orvosokkal, és alapvető gyógyszeres kezelést biztosított Marcinak, azonban a rendkívüli fájdalmak miatt a szükséges vizsgálatok – például gyomorkitapintás és hallgatózás – nem voltak kivitelezhetők. Dávid ezért úgy döntött, hogy elkíséri Marciát Pokharába, hogy személyesen meggyőződjön állapota biztonságosságáról.
Az expedíció vezetője szerint remény van rá, hogy Marci panaszai „fájdalmas, de gyors lefolyású és veszélytelen okokra vezethetők vissza”, és egy-két napon belül visszatérhetnek az alaptáborba. Ha azonban Nagy Márton nem képes folytatni a mászást, Klein Dávid terve szerint visszatér az alaptáborba, és egyedül kísérli meg a Dhaulagiri csúcsát.
Ezt is ajánljuk a témában
De azért megpróbálták...
Nyitókép: Mohai Balázs/MTI