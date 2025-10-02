Ft
Klein Dávid expedíció mentőhelikopter Nagy Márton

Rossz hírek érkeztek: mentőhelikopter indul a csúcstámadásra készülő magyar hegymászóért

2025. október 02. 15:29

Rendkívül súlyos a helyzet a Himaláján.

2025. október 02. 15:29
null

Drámai fejlemény történt a Magyar Dhaulagiri Expedíció során: Nagy Márton hegymászó, aki Klein Dávid társa a 8167 méter magas csúcsot célzó expedíción, csütörtök hajnalban súlyos gyomorpanaszokra ébredt. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy Klein Dávid a reggeli órákban az American Alpine Club szervezeten keresztül 

kezdeményezte a helikopteres kiemelést, ám a kedvezőtlen időjárás miatt a mentőhelikopter még nem tudott felszállni

– derült ki a Klein Facebook-oldalára feltöltött közleményből

Az expedíció előzményei rendkívül ígéretesek voltak: Nagy Márton és Klein Dávid szeptember 16-án érte el a Dhaulagiri alaptáborát, és több sikeres akklimatizációs kört teljesítettek 5700, 6000 és 6400 méteren, saját táborláncot kialakítva, oxigénpalack használata nélkül. A páros célja a csúcs elérése palack és teherhordók segítsége nélkül, ami az alpinizmus egyik legnagyobb kihívása.

A bajok október 2-án hajnalban kezdődtek. Klein Dávid műholdas telefonon konzultált orvosokkal, és alapvető gyógyszeres kezelést biztosított Marcinak, azonban a rendkívüli fájdalmak miatt a szükséges vizsgálatok – például gyomorkitapintás és hallgatózás – nem voltak kivitelezhetők. Dávid ezért úgy döntött, hogy elkíséri Marciát Pokharába, hogy személyesen meggyőződjön állapota biztonságosságáról.

Az expedíció vezetője szerint remény van rá, hogy Marci panaszai „fájdalmas, de gyors lefolyású és veszélytelen okokra vezethetők vissza”, és egy-két napon belül visszatérhetnek az alaptáborba. Ha azonban Nagy Márton nem képes folytatni a mászást, Klein Dávid terve szerint visszatér az alaptáborba, és egyedül kísérli meg a Dhaulagiri csúcsát. 

Nyitókép: Mohai Balázs/MTI

tibeti
2025. október 02. 16:55
A változatosság kedvéért, most két magyar ön:gyilkos jelölt indult el a csúcstámadásra. Nem tanultak a pár évvel ezelőtti szilárd s makacs tényekből. Sajnos azt ők sem tudják, hogy a hegy csak azt engedi fel, akibe szorult legalább egy ici-pici alázat. És megrökönyödve kérdezem, miért kell hősködni a halál zónában az oxigén és sherpa nélküli lélekvesztő kalanddal?!
nagymacska44
2025. október 02. 16:19
Ő dolga, hogy mindig odamegy de nem sikerül neki.
yalaelnok
2025. október 02. 15:57
A csúcs ezúttal megúszott egy ellene irányuló támadást. Csúcstámadás. Egyből összeszarom magam, hogy milyen kifejezéseket ki nem találnak. Amúgy ezeket a tízmillió forintokat máshol is el tudnám képzelni, mint csúcsot támadni belőle és mentőhelikoptert fizetni.
chiron
2025. október 02. 15:43
Minden fillér jó helyre megy! Ja... nem. (minekmentoda). A mindennapok kríziseivel megküzdő emberk között ki nem szarja le, hogy egy szponzorkabátos uvigyevek mit szerencsétlenkedik össze valahol a világ másik végén, szponzor pénzen? Attól nem lesz több az idei kavicstermés. Mindannyian tudjuk, hogy gyenge és gyáva valódi családot alapítani. Ezért pótcselekszik valahol, szponzor pénzen. Ezért mérsékelt a részvét. Senki nem küldte oda.
