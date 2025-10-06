Rengeteg trappista sajt fog eltűnni a boltok polcairól – itt a magyarázat

Szigorúbb szabályok vonatkoznak ezentúl a trappista néven forgalmazott sajtokra – számolt be az Infostart. Az új előírásokat némi átmeneti idő után, a múlt héten vezették be.

A portálon azt írják: a Tej Terméktanács közleménye szerint a sajtféleségek nevének védelme nem pusztán jogi kérdés, hanem a fogyasztói tudatosság erősödésének is köszönhetően egyre nagyobb társadalmi igényt tükröz a megbízható, jó minőségű élelmiszerek iránt. A trappista, mint a legismertebb magyar sajt, a hazai tejipar egyik legfontosabb terméke, amelynek gyártási kapacitásai az utóbbi években jelentős fejlesztéseken mentek keresztül. Emiatt is kiemelt jelentőségű, hogy a Magyar Élelmiszerkönyv új fejezete pontosan meghatározza a felhasználható alapanyagokat, a formai és méretbeli előírásokat, valamint az összetételre és az érzékszervi tulajdonságokra vonatkozó követelményeket.

A jelölés és címkézés nem lehet megtévesztő

A terméktanács eredményként értékeli, hogy a jogszabályok mostantól egyértelműen kimondják: az élelmiszerek jelölése és címkézése nem lehet megtévesztő. Korábban ugyanis több ezer tonna olyan külföldi termék érkezett az országba „trappista” megjelöléssel, amelyet valójában nem is trappistaként gyártottak. Ez hosszú ideje aggodalmat keltett az ágazatban. A jövőben a szervezet egyeztetéseket kezdeményez a kis- és nagykereskedelmi partnerekkel, hogy a jogszabályok helyes alkalmazása és az átállás zökkenőmentes legyen.

A közlemény kitér arra is, hogy a belföldön gyártott trappista sajt csak korong formájú lehet, míg a tömb vagy hasáb alakú, többnyire külföldi előállítású sajtokat kizárólag szeletelt, reszelt vagy más élelmiszerek alapanyagaként lehet forgalmazni.