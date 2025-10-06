Ft
Ft
14°C
8°C
Ft
Ft
14°C
8°C
10. 06.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 06.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
összetétel alapanyag korong tejipar

Rengeteg trappista sajt fog eltűnni a boltok polcairól – itt a magyarázat

2025. október 06. 21:50

Korábban több ezer tonna olyan külföldi termék érkezett az országba „trappista” megjelöléssel, amelyet valójában nem is trappistaként gyártottak.

2025. október 06. 21:50
null

Szigorúbb szabályok vonatkoznak ezentúl a trappista néven forgalmazott sajtokra – számolt be az Infostart. Az új előírásokat némi átmeneti idő után, a múlt héten vezették be.

A portálon azt írják: a Tej Terméktanács közleménye szerint a sajtféleségek nevének védelme nem pusztán jogi kérdés, hanem a fogyasztói tudatosság erősödésének is köszönhetően egyre nagyobb társadalmi igényt tükröz a megbízható, jó minőségű élelmiszerek iránt. A trappista, mint a legismertebb magyar sajt, a hazai tejipar egyik legfontosabb terméke, amelynek gyártási kapacitásai az utóbbi években jelentős fejlesztéseken mentek keresztül. Emiatt is kiemelt jelentőségű, hogy a Magyar Élelmiszerkönyv új fejezete pontosan meghatározza a felhasználható alapanyagokat, a formai és méretbeli előírásokat, valamint az összetételre és az érzékszervi tulajdonságokra vonatkozó követelményeket.

A jelölés és címkézés nem lehet megtévesztő

A terméktanács eredményként értékeli, hogy a jogszabályok mostantól egyértelműen kimondják: az élelmiszerek jelölése és címkézése nem lehet megtévesztő. Korábban ugyanis több ezer tonna olyan külföldi termék érkezett az országba „trappista” megjelöléssel, amelyet valójában nem is trappistaként gyártottak. Ez hosszú ideje aggodalmat keltett az ágazatban. A jövőben a szervezet egyeztetéseket kezdeményez a kis- és nagykereskedelmi partnerekkel, hogy a jogszabályok helyes alkalmazása és az átállás zökkenőmentes legyen.

A közlemény kitér arra is, hogy a belföldön gyártott trappista sajt csak korong formájú lehet, míg a tömb vagy hasáb alakú, többnyire külföldi előállítású sajtokat kizárólag szeletelt, reszelt vagy más élelmiszerek alapanyagaként lehet forgalmazni.

Az új szabályozás nem korlátozza a külföldi tömbsajtok behozatalát, tehát nem várható hiány félkemény sajtból, viszont ezeket a jövőben csak eredeti nevükön lehet értékesíteni – trappista megjelöléssel nem.

Nyitókép: Wikipedia

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kaldvi
2025. október 06. 23:31
Ha márkavédettséget akarnak akkor persze jogos h korlátozzák a trappista elnevezést.
Válasz erre
0
0
Kaldvi
2025. október 06. 23:29
Azért túlzás ipari hulladéknak nevezni egy sajtot csak azért mert külföldi tömbsajt, azok is finomak. Olyanokra írják rá hogy trappista ami kb tényleg olyan mint a trappista.
Válasz erre
0
0
Burg_kastL71-C
•••
2025. október 06. 23:24 Szerkesztve
Megy a sajt gengszterkedés és már mióta. Ugyanaz a mézfronton. Nagy bejelentések, aztán minden visszatér a régi kerékvágásba. Jó negyven éve volt valódi trappista sajt, kerek. Az volt a címkén, hogy Tolnai zsíros. Az sajt volt, de ugyanúgy a tejfölök is. Nem pancsolták a tejet, hogy szétbontják alkotó elemeire és utána összepakolják kereskedelmi belátás szerint. Frissföl, ... az B+. Ja' ... volt még tejesdobozban a Reggeli ital. Fehér volt az is.
Válasz erre
0
0
red-bullshit
2025. október 06. 22:46
Mindez azután, hogy pár éve már egyszer szabályozták, hogy ne lehessen soha többé hamisítani.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!