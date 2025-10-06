Az EU az uniós költségvetés harmadát pumpálná Ukrajnába – Magyarország nem kér a „jóvátételi kölcsönből”

Ennek nem fog örülni a háborúpárti lobbi: Belgium keresztül húzhatja von der Leyenék tervét
Az Európai Bizottság egyelőre nem tömheti ki Zelenszkijt a mesés vagyonból.
A tagállamok egy része a befagyasztott orosz vagyonból finanszírozott jóvátételi kölcsönök lehetőségét vizsgálja. A források hiánya Ukrajna összeomlásához vezethet.
Az Európai Unió 2026–2027 között mintegy 133 milliárd eurós pénzügyi és katonai támogatási csomagot készít elő Ukrajna számára – adta hírül az Európai Pravda.
A források hiánya „Ukrajna összeomlásához” vezethet, ezért a tagállamok egy része a befagyasztott orosz vagyonból finanszírozott jóvátételi kölcsönök lehetőségét vizsgálja.
Egy névtelenséget kérő uniós tisztviselő a lapnak nyilatkozva kijelentette:
Ha nem nyújtunk ilyen támogatást, az Ukrajna összeomlásához vezethet, ami az egész Európa biztonságát veszélyeztetné.”
Az anonim megszólaló szerint a Nemzetközi Valutaalap becslései alapján Kijevnek 2026–2027-ben
Ez összesen 133 milliárd eurós külső finanszírozási igényt jelentene két év alatt.
Hogy világos legyen, mekkora összegről van szó:
az Európai Unió 2026-os teljes éves költségvetése 193 milliárd euró.
Vagyis a közösségnek gyakorlatilag az éves büdzsé harmadát kellene Ukrajna támogatására fordítania.
Az Európai Bizottság Ursula von der Leyen által ismertetett terve szerint a támogatás egy részét a befagyasztott orosz állami eszközök kamataiból finanszírozott „jóvátételi kölcsönök” formájában lehetne előteremteni.
Az elképzelés nem a vagyon elkobzását jelenti – bár újabban ezt a lehetőséget is folyamatosan vizsgálja az Európai Bizottság –, hanem olyan hitelgaranciát, amely az orosz pénzek hozamát használná fel Ukrajna hitelezéséhez.
A kezdeményezés az Európai Tanács 2024. október 17-ei határozatán alapul, amely kimondja: az orosz vagyon mindaddig befagyasztva marad, amíg Moszkva nem fejezi be agresszióját és nem téríti meg az okozott károkat. Az ügyet a brüsszeli EU-csúcson, október 23–24-én tárgyalják a tagállamok.
Az uniós tagállamok egy része továbbra is rátenné a kezét a mintegy 210 milliárd euróra.
A javaslatot
Belgium viszont garanciákat kér arra, hogy a kockázatok megoszlanak, mivel a legtöbb befagyasztott orosz eszköz a brüsszeli Euroclear vagyonkezelőnél található.
Magyarország határozottan ellenzi a jóvátételi kölcsönök bevezetését, mondván, az újabb pénzügyi terhet róna az uniós költségvetésre és elmélyítené az EU megosztottságát.
A német kancellár, Friedrich Merz viszont már októberben döntést vár az orosz vagyon felhasználásáról.
Az uniós tisztviselő szerint
most dől el, képes-e az EU saját forrásokból biztosítani Ukrajna túlélését, vagy hagyja, hogy a háború kimenetele határozza meg Európa jövőjét”.
Berlin azt is kitalálta, hogyan lehetne lepapírozni a dolgot.
Fotó: Ludovic MARIN / AFP