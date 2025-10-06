Az EU az uniós költségvetés harmadát pumpálná Ukrajnába – Magyarország nem kér a „jóvátételi kölcsönből”

Az Európai Unió 2026–2027 között mintegy 133 milliárd eurós pénzügyi és katonai támogatási csomagot készít elő Ukrajna számára – adta hírül az Európai Pravda.

Ukrajna elnöke már szívesen költekezne az európaiak pénzéből / Forrás: Sergei GAPON / AFP

A források hiánya „Ukrajna összeomlásához” vezethet, ezért a tagállamok egy része a befagyasztott orosz vagyonból finanszírozott jóvátételi kölcsönök lehetőségét vizsgálja.