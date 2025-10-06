Ft
Az EU az uniós költségvetés harmadát pumpálná Ukrajnába – Magyarország nem kér a „jóvátételi kölcsönből”

2025. október 06. 22:47

A tagállamok egy része a befagyasztott orosz vagyonból finanszírozott jóvátételi kölcsönök lehetőségét vizsgálja. A források hiánya Ukrajna összeomlásához vezethet.

2025. október 06. 22:47
null

Az Európai Unió 2026–2027 között mintegy 133 milliárd eurós pénzügyi és katonai támogatási csomagot készít elő Ukrajna számára – adta hírül az Európai Pravda.

Ukrajna elnöke már szívesen költekezne az európaiak pénzéből
Ukrajna elnöke már szívesen költekezne az európaiak pénzéből / Forrás: Sergei GAPON / AFP

A források hiánya „Ukrajna összeomlásához" vezethet, ezért a tagállamok egy része a befagyasztott orosz vagyonból finanszírozott jóvátételi kölcsönök lehetőségét vizsgálja.

Egy névtelenséget kérő uniós tisztviselő a lapnak nyilatkozva kijelentette:

Ha nem nyújtunk ilyen támogatást, az Ukrajna összeomlásához vezethet, ami az egész Európa biztonságát veszélyeztetné.”

Az anonim megszólaló szerint a Nemzetközi Valutaalap becslései alapján Kijevnek 2026–2027-ben

  • 52–53 milliárd euró költségvetési támogatásra, valamint
  • akár 80 milliárd dollár katonai segítségre lesz szüksége.

Ez összesen 133 milliárd eurós külső finanszírozási igényt jelentene két év alatt.

Hogy világos legyen, mekkora összegről van szó:

az Európai Unió 2026-os teljes éves költségvetése 193 milliárd euró.

Vagyis a közösségnek gyakorlatilag az éves büdzsé harmadát kellene Ukrajna támogatására fordítania.

Jóvátételi kölcsönök az orosz vagyonból

Az Európai Bizottság Ursula von der Leyen által ismertetett terve szerint a támogatás egy részét a befagyasztott orosz állami eszközök kamataiból finanszírozott „jóvátételi kölcsönök” formájában lehetne előteremteni.

Az elképzelés nem a vagyon elkobzását jelenti – bár újabban ezt a lehetőséget is folyamatosan vizsgálja az Európai Bizottság –, hanem olyan hitelgaranciát, amely az orosz pénzek hozamát használná fel Ukrajna hitelezéséhez.

A kezdeményezés az Európai Tanács 2024. október 17-ei határozatán alapul, amely kimondja: az orosz vagyon mindaddig befagyasztva marad, amíg Moszkva nem fejezi be agresszióját és nem téríti meg az okozott károkat. Az ügyet a brüsszeli EU-csúcson, október 23–24-én tárgyalják a tagállamok.

Ukrajna vár, Európa megosztott

A javaslatot

  • Németország,
  • Svédország,
  • Finnország és
  • Dánia támogatja.

Belgium viszont garanciákat kér arra, hogy a kockázatok megoszlanak, mivel a legtöbb befagyasztott orosz eszköz a brüsszeli Euroclear vagyonkezelőnél található.

Magyarország határozottan ellenzi a jóvátételi kölcsönök bevezetését, mondván, az újabb pénzügyi terhet róna az uniós költségvetésre és elmélyítené az EU megosztottságát.

A német kancellár, Friedrich Merz viszont már októberben döntést vár az orosz vagyon felhasználásáról.

Az uniós tisztviselő szerint

most dől el, képes-e az EU saját forrásokból biztosítani Ukrajna túlélését, vagy hagyja, hogy a háború kimenetele határozza meg Európa jövőjét”.

***

Fotó: Ludovic MARIN / AFP

