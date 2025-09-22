Ft
30°C
15°C
09. 22.
hétfő
Rolls Royce Rolls-Royce Cullinan lamborghini urus Kerkez Milos

Kerkez kétszázmilliós luxusautójától még az angolok is lehidaltak (VIDEÓ)

2025. szeptember 22. 13:25

Az angol Liverpool 21 éves magyar labdarúgóját edzésre menet videózták le egy Rolls-Royce Cullinan volánja mögött. Kerkez Milos nem veti meg a luxuskocsikat: márciusban egy 150 millió forintos Lamborghini Urust hajtott.

2025. szeptember 22. 13:25
Ezúttal nem a teljesítményével került a figyelem középpontjába Kerkez Milos, az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Liverpool FC magyar válogatott balhátvédje. A Premier League-címvédő 21 éves játékosát edzésre menet videózták le egy Rolls-Royce Cullinan volánja mögött.

Kerkez, Rolls-Royce Cullinan
Kerkez Milost egy Rolls-Royce Cullinan volánja mögött videózták le / Fotó: Niklas Hallen / AFP (illusztráció)

A milliónyi extrával, bőrülésekkel és prémium hangrendszerrel felvértezett városi luxus-terepjáró ára 

körülbelül 200 millió forint, de az összeg a felszereltség függvényében jóval magasabb is lehet

– szúrta ki a felvételt a Bors.

Bár Kerkezt legutóbb egy Skodából látták kiszállni, azért nem ismeretlen számára a luxusszegmens, miután márciusban saját maga „reklámozta”, amint egy Lamborghini Urust vezet. A 4,0 literes, V8-as motorral és dupla turbófeltöltéssel, legalább 600 lóerős és 300 kilométer per órás végsebességre képes jármű értékét 150 millió forintra saccolták.

@hunmoments Kerkez Milos feszít az URUS-ban… 😎🚗 #kerkezmilos #kerkez #lamborghini #lamborghiniurus #bournemouth #footballtiktok #premierleague @Premier League ♬ eredeti hang - hunmoments

 

Mit kell tudni a Rolls-Royce Cullinanről?

A Cullinan 

a Rolls-Royce első és máig egyetlen SUV-ja, amit a világ legnagyobb csiszolatlan gyémántjáról neveztek el.

A 2018-ben bemutatott, majd 2024-ben tökéletesített modell 

  • több mint 2,5 tonnát nyom, 
  • az orrában egy 6749 köbcentiméteres V12-es motor látható, ami 
  • 571 lóerős teljesítményt és 
  • 850 Nm-es nyomatékot kínál. 
  • 0-ról 100-ra 5,3 másodperc alatt gyorsul, míg 
  • a végsebességét elektronikusan szabályozták 250 kilométer per órában

– sorolja a vezess.hu.

Nyitókép: Darren Staples / AFP

@amillophotos Milos Kerkez pulling up in one of the hardest cars at Liverpool 😮‍💨 Urban Cullinan is serious 🔥 #MilosKerkez #LiverpoolFC #FootballersCars #LuxuryCars #UrbanAutomotive ♬ I'm on Ten - Nbhd Nick

Összesen 7 komment

Karvaly
2025. szeptember 22. 14:47
Mondjuk Rollst nem vennék, ha abban látnak vezetni, még azt hinnék, hogy sofőr vagyok, és épp megyek a kocsi tulajdonosáért :)
Válasz erre
1
0
Barpad77. 2
2025. szeptember 22. 14:39
Ne sajnáljuk tőle. Természetesen megdolgozott érte. Ja, nem.
Válasz erre
0
0
zsocc44
2025. szeptember 22. 13:46
Ehhez már sofőr is dukál(-na) csak ehhez már nagyon kevés egy fodbalista… különösen az IQ negatív rekordokat döntögető fodbalistak…
Válasz erre
2
3
nebulo15
2025. szeptember 22. 13:38
Úgy tűnik Kerkez az a típus aki a lottó ötösét is pár hónap alatt el tudja verni ! Mint focista sem az eszével brillirozik az tény, az életben sem tesz másképp. (Senki se kezdje, hogy irigy vagyok !)
Válasz erre
7
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!