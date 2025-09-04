Ft
09. 04.
csütörtök
Horváth Ferenc NB III Tatabánya

Visszatért a magyar futballba Horváth Ferenc – az NB III-ban vállalt munkát

2025. szeptember 04. 18:17

Nagy bejelentést tett a Tatabánya. Az NB III-as csapatot Horváth Ferenc vette át.

2025. szeptember 04. 18:17
null

A labdarúgó NB III-ban szereplő az Opus Tigáz Tatabánya a hivatalos oldalán bejelentette, hogy Horváth Ferenc lett a csapat új vezetőedzője.

Horváth Ferenc az új vezetőedző
Horváth Ferenc az új vezetőedző (Fotó: tsclabdarugas.hu)

Hivatalossá vált, hogy csapatunk irányítását a mai naptól Horváth Ferenc veszi át. A korábbi válogatott labdarúgó és tapasztalt szakember személyében olyan edző érkezik klubunkhoz, aki játékosként és edzőként is komoly referenciákkal rendelkezik a magyar futball élvonalában”

– olvasható a klub csütörtöki közleményében.

Horváth Ferenc edzői pályafutása

Az 52 éves szakember korábban többek között a Kecskemét, a Paks, az ETO, a Fehérvár, a Diósgyőr, a Balmazújváros, a Haladás és a Honvéd edzője is volt.

Munkája során mindig a harcos, támadó szellemű futballt képviselte, és számos fiatal játékos fejlődését segítette”

– írja a klub, amely hozzátette:

„Horváth Ferenc érkezése új lendületet adhat a szakmai munkának és segíthet abban, hogy a csapat megtartsa az utóbbi hetekben mutatott formát. Az elmúlt három mérkőzésen győztesként hagytuk el a pályát, ezt a pozitív sorozatot szeretnénk folytatni a továbbiakban is.

A vezetőség bízik abban, hogy az új vezetőedző személye további stabilitást és új energiát hoz a csapat életébe.”

A Tatabánya – amely az előző idény végén utolsóként esett ki az NB II-ből – a harmadosztályban az Északnyugati csoportban szerepel, és hat forduló után három győzelemmel és három vereséggel a hatodik helyet foglalja el. A bajnokságban csakis a tabella első helyén záró együttesnek marad meg az esélye a feljutásra, mégpedig az osztályozón keresztül.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: OPUS TIGÁZ Tatabánya/Facebook

 

