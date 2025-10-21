„Egy normál családban ilyenkor még a levest fújják” – ismét hallatott magáról a magyar foci megmondóembere

Az akadémiai mivoltát elveszítette ezen a mérkőzésen a Győr. Még ha azért is játszottunk ilyen időpontban, mint amikor egy normál családban fújják a levest…

De még vártuk, hogy Hannichot, Preszelert vagy Burcsát leküldik. Hát tíz ilyen NB I-es játékos játszott ellenünk, ami engem egy kicsit meglepett, hogy ezt bevállalták. De volt olyan játékos is, aki még fél órát játszott tegnap az NB I-ben. Úgyhogy nagyon nehéz dolgunk volt” – idézte az egykori 32-szeres válogatott támadó nyilatkozatát a Csakfoci.

A Tatabánya 7 győzelemmel és 5 vereséggel, 21 pontot gyűjtve az ötödik helyen áll, míg az ETO Akadémia 13 egységgel a kilencedik az NB III Észak-Nyugati csoportjában.

Az 52 éves Horváth szeptember eleje óta vezeti a Bányászt, korábban többek között a Kecskemét, a Paks, az ETO, a Fehérvár, a Diósgyőr, a Balmazújváros, a Haladás és a Honvéd edzője is volt, legutóbb Cipruson dolgozott az utánpótlásban.