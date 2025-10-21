Ft
horváth ferenc ETO Akadémia Tatabánya

„Egy normál családban ilyenkor még a levest fújják” – ismét hallatott magáról a magyar foci megmondóembere

2025. október 21. 11:24

Az NB III-as Tatabánya labdarúgócsapatának vezetőedzője meglepődött, hogy mennyire erős kerettel állt fel ellenük az ETO Akadémia. Horváth Ferenc szerint egyébként is olyan időpontban játszottak, amikor a magyar családok még fújják a levest.

2025. október 21. 11:24
null

Horváth Ferenc ezúttal sem hazudtolta meg önmagát. A magyar futball egyik megmondóembere jelenleg az NB III-as Tatabánya vezetőedzője. Csapata vasárnap délelőtt 11-kor játszott bajnokit, és győzött is 2–1-re az ETO Akadémia elleni mérkőzésen.

Horváth Ferenc
Horváth Ferenc gólszerzője már a levest sózza? / Fotó: OPUS TIGÁZ Tatabánya

Mégsem volt maradéktalanul elégedett – erről szokásos stílusában fejtette ki véleményét a lefújás után. Ezúttal azon akadt ki, hogy sok olyan játékos szerepelt az ellenfélnél, akik korábban a győriek NB I-es együttesében is szerepeltek.

Horváth Ferenc nyilatkozata

Az akadémiai mivoltát elveszítette ezen a mérkőzésen a Győr. Még ha azért is játszottunk ilyen időpontban, mint amikor egy normál családban fújják a levest…

De még vártuk, hogy Hannichot, Preszelert vagy Burcsát leküldik. Hát tíz ilyen NB I-es játékos játszott ellenünk, ami engem egy kicsit meglepett, hogy ezt bevállalták. De volt olyan játékos is, aki még fél órát játszott tegnap az NB I-ben. Úgyhogy nagyon nehéz dolgunk volt” – idézte az egykori 32-szeres válogatott támadó nyilatkozatát a Csakfoci.

A Tatabánya 7 győzelemmel és 5 vereséggel, 21 pontot gyűjtve az ötödik helyen áll, míg az ETO Akadémia 13 egységgel a kilencedik az NB III Észak-Nyugati csoportjában. 

Az 52 éves Horváth szeptember eleje óta vezeti a Bányászt, korábban többek között a Kecskemét, a Paks, az ETO, a Fehérvár, a Diósgyőr, a Balmazújváros, a Haladás és a Honvéd edzője is volt, legutóbb Cipruson dolgozott az utánpótlásban. 

Nyitókép: OPUS TIGÁZ Tatabánya

