Tragédia Tatabányán: Lezuhant és meghalt egy sziklamászó a via ferrata pályán

A tatabányai Kő-hegyen az egyik via ferráta pályán szombaton balesetet szenvedett és meghalt egy fiatalember – olvasható a Vasalt utak - via ferrata Magyarországon nevű Facebook-oldalon. A posztban arra is kitétek, hogy az elhunyt saját biztonsági felszereléssel mászott, mikor megtörtént a szerencsétlenség. S hiába indítottak hozzá rögtön helikoptert,

a mentést követően nem tudták újraéleszteni.

Egyelőre további részletet nem tudnak, de hozzátették, hogy az eset mélyen megrázta őket. Posztjukat azzal zárták, hogy mindenkit arra kérnek, hogy vigyázzanak magukra.

Nyitókép: Facebook