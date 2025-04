Tatabányai droglabort rohant le a TEK – lövések is dördültek

Tatabányán a Terrorelhárítási Központ (TEK) a rendőrséggel közösen tartott razziát a Hatos telepen, ahol egy droglabor működött – írja a Kemma alapján a Magyar Nemzet. A hatalmas labort két kaukázusi juhászkutya őrizte. A TEK kommandósai több irányból hatoltak be a helyszínre, és pillanatok alatt megszállták.

A két kutya agresszívan védte a területet, nekitámadt az egységnek, ezért a kutyák kilövését minden szándékuk ellenére sem tudták elkerülni.

Helyi beszámolók szerint egy állatvédő mindent megpróbált, hogy megmentse az állatokat, de így sem lehetett elkerülni a tragédiát.

A Kemma beszámolója szerint az eset után többen is jelezték, hogy nem értik, miért nem lettek például altató lövedékkel kilőve, miért nem mentek be többen. Az ilyen esetek nagyon ritkák. Annyira elenyésző, hogy erre nem is készítik fel sem a rendőröket, sem a hatóság többi tagját. Nincs hozzá nekik megfelelő eszközük, ami nem az ő hibájuk. Ők is mindent megtettek, amit tudtak. Ezért nagyon hálás vagyok nekik – magyarázta a szakértő, aki szerint ha a két kaukázusi kutyát sikerült volna elzárni, sem lehetett volna a helyszínen hagyni: a rendőrségi vizsgálatok több napig tartottak volna, és az állatok veszélyt jelentettek volna mindenkire.

A Tappancs Állatotthon egyik vezetője próbált meg segíteni a kutyák lenyugtatásában. Laci a Kemmának arról mesélt: „Nekem a lelki fájdalmam nagyobb a testinél az eset után. Viszont helyén kell kezelni az ilyen eseteket, és menni kell tovább” – mondta az állatvédő, aki az egész életét a bajba jutott négylábúak megmentésének szentelte. A tatabányai Hatos telep tragikus estéje emlékeztet minket: az állatok, akármilyen veszélyes helyzetbe sodorva is, nem tehetnek róla, hogy rossz kezekbe kerülnek és sokszor az emberek hibáit az ártatlanok fizetik meg.

Nyitókép: illusztráció. Fotó: MTI / Koszticsák Szilárd