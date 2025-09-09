Ft
09. 09.
kedd
Debrecen labdarúgás szurkolói balhé Izrael vb-selejtező Olaszország

Gyilkosságot emlegetnek Debrecenben az olaszok – ebből megint nagy balhé lesz (FOTÓ)

2025. szeptember 09. 16:30

Azok után, hogy augusztusban az izraeli szurkolók csináltak botrányt a Nagyerdei Stadion lelátóján, most az olasz drukkerek miatt került reflektorfénybe a debreceni aréna.

2025. szeptember 09. 16:30
A közel-keleti konfliktus miatt az izraeli labdarúgó-klubcsapatok és a válogatott semleges helyszíneken játssza nemzetközi tétmérkőzéseit, a debreceni Nagyerdei Stadionban például előszeretettel „fogadják” az ellenfeleket. Legutóbb a Maccabi Haifa meccselt itt a lengyel Rakówwal a Konferencia-ligában, hétfő este pedig az izraeli válogatott gólzáporos, 5–4-es vereséget szenvedett Olaszországtól ugyanitt – 

mindkét összecsapásnak komoly nemzetközi visszhangja lett. 

Football: 2026 World Cup: Qualifiers Europe zone - 1st round day 6: Group I Israel v Italy
Az olaszok sztárkapusa, Gianluigi Donnarumma négy „röhejes” gólt is kapott az izraeliektől Debrecenben (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

Az augusztusi találkozón a Maccabi szurkolói egy „1939 óta gyilkosok” feliratú molinót feszítettek ki a lelátón a lengyeleknek címezve (mintegy válaszul a lengyelországi odavágón a hazaiak hasonló vádjaira), a provokáció nyomán maga Karol Nawrocki lengyel elnök, de még a varsói izraeli nagykövetség is mélységes felháborodását fejezte ki. 

Most pedig az olasz szurkolók nem bírtak magukkal: az izraeli himnusz alatt szándékosan hátat fordítottak a nézőtéren, majd „STOP” feliratú transzparensekkel követelték a gázai háború lezárását. 

A kilencgólos thrillert végül egy 91. perces Sandro Tonali-találattal 5–4-re megnyerő olaszok szintén nem a higgadtságáról híres szövetségi kapitánya, 

Gennaro Gattuso eközben a lefújást követően gyilkos meccsről beszélt, a legőrültebb mérkőzésről, amelyet valaha átélt, kiemelve, hogy folyamatosan hagyták kontrázni az izraelieket, aminek meg is lett az eredménye a négy „röhejes” kapott gól képében.

Ezt a selejtezőcsoportot kisebb meglepetésre a négy mérkőzést követően százszázalékos – az olaszokat például 3–0-ra lelépő – Norvégia vezeti 12 ponttal a 9 pontos Gattusoék előtt.

(Nyitókép: AFP/Kisbenedek Attila)

