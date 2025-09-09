Gyilkosságot emlegetnek Debrecenben az olaszok – ebből megint nagy balhé lesz (FOTÓ)

Hatalmas botrány lett a magyar stadionban kifüggesztett háborús molinó miatt – még a lengyel elnök is megszólalt
A varsói izraeli nagykövetség elítélte „néhány szurkoló visszataszító magatartását”.
Azok után, hogy augusztusban az izraeli szurkolók csináltak botrányt a Nagyerdei Stadion lelátóján, most az olasz drukkerek miatt került reflektorfénybe a debreceni aréna.
A közel-keleti konfliktus miatt az izraeli labdarúgó-klubcsapatok és a válogatott semleges helyszíneken játssza nemzetközi tétmérkőzéseit, a debreceni Nagyerdei Stadionban például előszeretettel „fogadják” az ellenfeleket. Legutóbb a Maccabi Haifa meccselt itt a lengyel Rakówwal a Konferencia-ligában, hétfő este pedig az izraeli válogatott gólzáporos, 5–4-es vereséget szenvedett Olaszországtól ugyanitt –
mindkét összecsapásnak komoly nemzetközi visszhangja lett.
Az augusztusi találkozón a Maccabi szurkolói egy „1939 óta gyilkosok” feliratú molinót feszítettek ki a lelátón a lengyeleknek címezve (mintegy válaszul a lengyelországi odavágón a hazaiak hasonló vádjaira), a provokáció nyomán maga Karol Nawrocki lengyel elnök, de még a varsói izraeli nagykövetség is mélységes felháborodását fejezte ki.
Most pedig az olasz szurkolók nem bírtak magukkal: az izraeli himnusz alatt szándékosan hátat fordítottak a nézőtéren, majd „STOP” feliratú transzparensekkel követelték a gázai háború lezárását.
A kilencgólos thrillert végül egy 91. perces Sandro Tonali-találattal 5–4-re megnyerő olaszok szintén nem a higgadtságáról híres szövetségi kapitánya,
Gennaro Gattuso eközben a lefújást követően gyilkos meccsről beszélt, a legőrültebb mérkőzésről, amelyet valaha átélt, kiemelve, hogy folyamatosan hagyták kontrázni az izraelieket, aminek meg is lett az eredménye a négy „röhejes” kapott gól képében.
Ezt a selejtezőcsoportot kisebb meglepetésre a négy mérkőzést követően százszázalékos – az olaszokat például 3–0-ra lelépő – Norvégia vezeti 12 ponttal a 9 pontos Gattusoék előtt.
