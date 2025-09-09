Gyilkosságot emlegetnek Debrecenben az olaszok – ebből megint nagy balhé lesz (FOTÓ)

A közel-keleti konfliktus miatt az izraeli labdarúgó-klubcsapatok és a válogatott semleges helyszíneken játssza nemzetközi tétmérkőzéseit, a debreceni Nagyerdei Stadionban például előszeretettel „fogadják” az ellenfeleket. Legutóbb a Maccabi Haifa meccselt itt a lengyel Rakówwal a Konferencia-ligában, hétfő este pedig az izraeli válogatott gólzáporos, 5–4-es vereséget szenvedett Olaszországtól ugyanitt –

mindkét összecsapásnak komoly nemzetközi visszhangja lett.

Az olaszok sztárkapusa, Gianluigi Donnarumma négy „röhejes” gólt is kapott az izraeliektől Debrecenben (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

Az augusztusi találkozón a Maccabi szurkolói egy „1939 óta gyilkosok” feliratú molinót feszítettek ki a lelátón a lengyeleknek címezve (mintegy válaszul a lengyelországi odavágón a hazaiak hasonló vádjaira), a provokáció nyomán maga Karol Nawrocki lengyel elnök, de még a varsói izraeli nagykövetség is mélységes felháborodását fejezte ki.