Csereként egy meccs jutott neki – máris visszatér hazájába a Fradi fiatal brazilja

A labdarúgó NB I-ben szereplő Ferencvárosi TC a hivatalos oldalán közölte, hogy a második csapathoz idén februárban érkező Guilherme Henrique visszatér hazájába, Brazíliába. Noha a 18 éves játékos alig pár percet kapott a Fradi első csapatában, bajnokként távozik.

Brazíliában folytatja a Fradi fiatalja (Fotó: fradi.hu)

A brazil szélső a Corinthians utánpótlásából ingyen érkezett a zöld-fehérekhez, most pedig az Atlético Goianiensénél folytatja, amely a másodosztályban található.

Guilherme Henrique 2025 februárjában érkezett a Ferencváros második csapatához, majd a mögöttünk hagyott idény második felében többször is az NB I-es keret tagja volt. Az élvonalban 2025 májusában, a Fehérvár ellen 3–0-ra megnyert mérkőzésen mutatkozott be csereként (a 86. percben – a szerk.), az idény végén bajnoki címet ünnepelhetett”

– írja a fradi.hu.

Hazatér a Fradi fiatalja

A transzfer hírét a játékos is megerősítette a közösségi oldalán, aki nagyon hálás a lehetőségért.