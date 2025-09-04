Csereként egy meccs jutott neki – máris visszatér hazájába a Fradi fiatal brazilja

Spanyolországba és Erdélybe is adott kölcsön játékost a Fradi
Guilherme Henrique februárban érkezett a klubhoz, de máris csapatot vált. A Fradi fiatal brazilja magyar bajnokként távozik.
A labdarúgó NB I-ben szereplő Ferencvárosi TC a hivatalos oldalán közölte, hogy a második csapathoz idén februárban érkező Guilherme Henrique visszatér hazájába, Brazíliába. Noha a 18 éves játékos alig pár percet kapott a Fradi első csapatában, bajnokként távozik.
A brazil szélső a Corinthians utánpótlásából ingyen érkezett a zöld-fehérekhez, most pedig az Atlético Goianiensénél folytatja, amely a másodosztályban található.
Guilherme Henrique 2025 februárjában érkezett a Ferencváros második csapatához, majd a mögöttünk hagyott idény második felében többször is az NB I-es keret tagja volt. Az élvonalban 2025 májusában, a Fehérvár ellen 3–0-ra megnyert mérkőzésen mutatkozott be csereként (a 86. percben – a szerk.), az idény végén bajnoki címet ünnepelhetett”
– írja a fradi.hu.
A transzfer hírét a játékos is megerősítette a közösségi oldalán, aki nagyon hálás a lehetőségért.
