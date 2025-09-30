Ft
Ennek a belgák sem örülnek: Gulácsi kijelentése után borulhat a Courtois-utód jövője 

2025. szeptember 30. 08:34

Fordulat az RB Leipzig kapushelyzetében – a klub tervei teljesen felborultak a szezon elején. Gulácsi Péter ismét bizonyította, hogy nem adja könnyen a helyét, és a szakmai stáb elismerését is kivívta.

2025. szeptember 30. 08:34
null

Teljesen új irányt vett az RB Leipzig kapushelyzete, mint ahogyan azt a klubvezetés a nyáron megtervezte. Marcel Schäfer sportigazgató a fiatalítás jegyében még azt szorgalmazta, hogy a 35 éves Gulácsi Péter fokozatosan háttérbe szoruljon, és a jövőt a belga Maarten Vandevoordtra építsék. Ehhez képest a magyar kapus nemcsak megtartotta helyét a kezdőben, de teljesítményével kiérdemelte a szakmai stáb és a vezetőség elismerését is. Schäfer a legutóbbi, Wolfsburg elleni mérkőzés után nyíltan kiemelte Gulácsi védéseit, hozzátéve, hogy több helyzetben is csak neki köszönhette a csapat, hogy nem kapott gólt – írja a Magyar Nemzet

Gulácsi Péter ünnepel
Gulácsi Péter kirobbanthatatlan az RB Leipzig kapujából (Fotó: JAN WOITAS / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP) 

A fordulat különösen szembetűnő annak fényében, hogy a Bundesliga rajtja előtt még komoly esély mutatkozott arra, hogy Vandevoordt lesz az első számú kapus. A német sajtó is inkább a belga mellett érvelt, noha Gulácsit az előző idény álomcsapatába választották. A klubvezetés korábbi terve szerint a fiatal hálóőr tavaly tanulóévként Gulácsi mögött szerepelt volna, majd idén átveszi a stafétát, a magyar kapus pedig 2026-ban lejáró szerződésével búcsúzik. Werner vezetőedző azonban másként ítélte meg a helyzetet: 

a rutin és a stabil teljesítmény mellett döntött.

Mindez érzékenyen érintheti Vandevoordtot, aki Belgiumban az egyik legnagyobb kapustehetségként van számon tartva. Már most a válogatott kerettagja, és sokan benne látják Thibaut Courtois utódját hosszabb távon. Ehhez azonban rendszeres játéklehetőségre lenne szüksége a topligában, amit a lipcsei helyzet alakulása egyre inkább megkérdőjelez. A fiatal kapus ügynöke máris megjelent a klub edzőközpontjában, ami a német sajtó szerint a belső feszültségek jele lehet.

Az ügyet tovább bonyolítja Gulácsi kijelentése, miszerint szeretné meghosszabbítani 2026-ig szóló szerződését. Ez egyértelmű üzenet a klubvezetésnek: a magyar kapus nem kívánja átadni a helyét, és teljesítményével bizonyítani szeretné, hogy még mindig első számú választás. A Leipziger Volkszeitung szerint ez a nyilatkozat Vandevoordtot még nehezebb helyzetbe sodorhatja, hiszen a klubnak döntenie kell: kitartanak a tapasztalt játékos mellett, vagy végrehajtják a korábban kijelölt generációváltást.

Gulácsi Péter korábbi kihívói

Az elmúlt évek tanulsága mindenesetre egyértelmű: a Lipcse sorra igazolta a riválisokat, hogy leváltsa Gulácsit, összesen közel 20 millió eurót költve új kapusokra. Müller, Mvogo, Martínez vagy éppen Blaswich mind próbálkoztak, de a magyar hálóőr rendre visszaverekedte magát a kezdőbe. Most Vandevoordt kerülhet ugyanarra a sorsra, ami komoly kérdéseket vet fel Lipcsében: megéri-e újabb tehetségeket igazolni, ha a rutinos magyar továbbra is a legbiztosabb pont a védelem mögött?

Nyitókép: Ronny HARTMANN / AFP

