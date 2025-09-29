Német társát védte Orbán, de közben kikotyogott egy nagy titkot

Furcsa déja vu-érzésük lehetett a lipcsei futballdrukkereknek szombat délután, a wolfsburgi bajnokijukon: 693 nap után újra beállt a Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal kezdő RB Leipzig csapatába a klub legendája, Timo Werner, akit ennek megfelelő fogadtatásban részesített a vendégpublikum. Az egykoron szebb napokat megélt német támadónak pocsékul alakult a karrierje azután, hogy elhagyta a Lipcsét, hiszen bár a 2019/20-as Bundesliga-idényben 28 góljával az akkor még bayernes Robert Lewandowski mögött másodikként végzett a góllövőlistán, a Premier League-ben előbb a Chelsea-ben, majd a Tottenhamben is felsült (utóbbi csapatnál már csak kölcsönben próbálkozott, 31 meccsen szerzett két gól erejéig).

Timo Werner tavaly a Groupamában is pályára lépett a Tottenham Ferencváros elleni Európa-liga-mérkőzésén, most újfent Willi Orbán csapattársa Lipcsében (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Ettől függetlenül a Leipzignél jó eséllyel örökre klubikon-státusban marad, hiszen a mai napig

ő a klubtörténelem legeredményesebb játékosa a maga 113 találatával

egyben az egyedüli, aki Red Bull-mezben száz gól fölé jutott.

Más kérdés, a tavalyi mélyrepülés, a csalódást keltő 7. hely és az európai kupaindulás elmaradása után erőltetett fiatalításba fogó klubvezetés már nem ezt nézi. Hanem azt, hogy a(z egyébként még mindig csak 29 éves) csatár régi formáját már nem tudja megközelíteni, a fizetése cserébe csillagászati, évi tízmillió euró, így foggal-körömmel próbál megszabadulni tőle. Ennek megfelelően