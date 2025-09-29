Német társát védte Orbán, de közben kikotyogott egy nagy titkot
2025. szeptember 29. 17:59
Szegény Timo Wernernek annyira kisiklott a karrierje, amikor elhagyta az RB Leipziget, hogy hiába klublegenda, ma már egykori csapatánál sem veszik őt emberszámba. Willi Orbán azonban a szurkolókkal együtt nem felejtette el, mit tett anno a csatár a lipcsei klubért.
2025. szeptember 29. 17:59
Furcsa déja vu-érzésük lehetett a lipcsei futballdrukkereknek szombat délután, a wolfsburgi bajnokijukon: 693 nap után újra beállt a Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal kezdő RB Leipzig csapatába a klub legendája, Timo Werner, akit ennek megfelelő fogadtatásban részesített a vendégpublikum. Az egykoron szebb napokat megélt német támadónak pocsékul alakult a karrierje azután, hogy elhagyta a Lipcsét, hiszen bár a 2019/20-as Bundesliga-idényben 28 góljával az akkor még bayernes Robert Lewandowski mögött másodikként végzett a góllövőlistán, a Premier League-ben előbb a Chelsea-ben, majd a Tottenhamben is felsült (utóbbi csapatnál már csak kölcsönben próbálkozott, 31 meccsen szerzett két gól erejéig).
Ettől függetlenül a Leipzignél jó eséllyel örökre klubikon-státusban marad, hiszen a mai napig
ő a klubtörténelem legeredményesebb játékosa a maga 113 találatával
egyben az egyedüli, aki Red Bull-mezben száz gól fölé jutott.
Más kérdés, a tavalyi mélyrepülés, a csalódást keltő 7. hely és az európai kupaindulás elmaradása után erőltetett fiatalításba fogó klubvezetés már nem ezt nézi. Hanem azt, hogy a(z egyébként még mindig csak 29 éves) csatár régi formáját már nem tudja megközelíteni, a fizetése cserébe csillagászati, évi tízmillió euró, így foggal-körömmel próbál megszabadulni tőle. Ennek megfelelően
az idei első három bajnokin a keretben sem volt, a negyedik fordulóban a kispadra már odaülhetett, a Wolfsburg elleni 1–0-s siker során pedig időhúzó csereként a 93. percben küldték pályára.
Még Willi Orbán is nyilvánosan megvédte szebb napokat látott társát
Nincsenek illúzióink, a profi futball rég nem az érzelmekről szól, ám a lipcsei drukkerek mégis megható módon jelezték, ők a vezetőséggel ellentétben nem feledkeztek meg a mostoha módon kezelt klubikonról.
Werner pályára lépésekor az egész vendégtábor az ő nevét skandálta, vastaps közepette, amit a megilletődött játékos eleinte kicsit zavarodottan is vett tudomásul, de aztán megköszönte a kiállást.
A lefújást követően a klub két megtáltosodó magyarja, Gulácsi Péterés a válogatott védő, Willi Orbánközül utóbbi is őt méltatta: „Az ilyen szoros meccseken az ellenfélre is hatással van mentálisan, amikor Timo a kispadon ül, és tudják, hogy becserélhetik. A nyilvános edzéseken láthatjuk, mennyire szeretik őt a szurkolók, és mi is ugyanannyira kedveljük.” Egyúttal akaratlanul is kikotyogott némi belsős infót arról, hogy Wernert nemcsak a meccseken kezeli megalázó módon a stáb:
Az előszezonban mindent beleadott, holott nem volt könnyű helyzetben: például a tizenegy-tizenegy elleni játékokban néhány társával együtt nem vehetett részt, helyette futóedzéseket kellett végezniük – mégis profi módon kezelte a helyzetet."
Timo Werner szerződése jövő nyáron lejár, legkésőbb akkor valószínűleg végleg elhagyja az RB Leipziget, és a jelek szerint mindenki ezzel járna a legjobban...