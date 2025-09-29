Ft
Ft
20°C
11°C
Ft
Ft
20°C
11°C
09. 29.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Bundesliga Willi Orbán RB Leipzig

Német társát védte Orbán, de közben kikotyogott egy nagy titkot

2025. szeptember 29. 17:59

Szegény Timo Wernernek annyira kisiklott a karrierje, amikor elhagyta az RB Leipziget, hogy hiába klublegenda, ma már egykori csapatánál sem veszik őt emberszámba. Willi Orbán azonban a szurkolókkal együtt nem felejtette el, mit tett anno a csatár a lipcsei klubért.

2025. szeptember 29. 17:59
null

Furcsa déja vu-érzésük lehetett a lipcsei futballdrukkereknek szombat délután, a wolfsburgi bajnokijukon: 693 nap után újra beállt a Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal kezdő RB Leipzig csapatába a klub legendája, Timo Werner, akit ennek megfelelő fogadtatásban részesített a vendégpublikum. Az egykoron szebb napokat megélt német támadónak pocsékul alakult a karrierje azután, hogy elhagyta a Lipcsét, hiszen bár a 2019/20-as Bundesliga-idényben 28 góljával az akkor még bayernes Robert Lewandowski mögött másodikként végzett a góllövőlistán, a Premier League-ben előbb a Chelsea-ben, majd a Tottenhamben is felsült (utóbbi csapatnál már csak kölcsönben próbálkozott, 31 meccsen szerzett két gól erejéig). 

Timo Werner tavaly a Fradi ellen, idén Orbán csapattársa
Timo Werner tavaly a Groupamában is pályára lépett a Tottenham Ferencváros elleni Európa-liga-mérkőzésén, most újfent Willi Orbán csapattársa Lipcsében (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd) 

Ettől függetlenül a Leipzignél jó eséllyel örökre klubikon-státusban marad, hiszen a mai napig 

  • ő a klubtörténelem legeredményesebb játékosa a maga 113 találatával 
  • egyben az egyedüli, aki Red Bull-mezben száz gól fölé jutott. 

Más kérdés, a tavalyi mélyrepülés, a csalódást keltő 7. hely és az európai kupaindulás elmaradása után erőltetett fiatalításba fogó klubvezetés már nem ezt nézi. Hanem azt, hogy a(z egyébként még mindig csak 29 éves) csatár régi formáját már nem tudja megközelíteni, a fizetése cserébe csillagászati, évi tízmillió euró, így foggal-körömmel próbál megszabadulni tőle. Ennek megfelelően 

az idei első három bajnokin a keretben sem volt, a negyedik fordulóban a kispadra már odaülhetett, a Wolfsburg elleni 1–0-s siker során pedig időhúzó csereként a 93. percben küldték pályára. 

Ezt is ajánljuk a témában

Timo Werner Wolfsburgban egy percet kapott időhúzó csereként... (Fotó: AFP/Ronny Hartmann)

Még Willi Orbán is nyilvánosan megvédte szebb napokat látott társát

Nincsenek illúzióink, a profi futball rég nem az érzelmekről szól, ám a lipcsei drukkerek mégis megható módon jelezték, ők a vezetőséggel ellentétben nem feledkeztek meg a mostoha módon kezelt klubikonról. 

Werner pályára lépésekor az egész vendégtábor az ő nevét skandálta, vastaps közepette, amit a megilletődött játékos eleinte kicsit zavarodottan is vett tudomásul, de aztán megköszönte a kiállást.

A lefújást követően a klub két megtáltosodó magyarja, Gulácsi Péter és a válogatott védő, Willi Orbán közül utóbbi is őt méltatta: „Az ilyen szoros meccseken az ellenfélre is hatással van mentálisan, amikor Timo a kispadon ül, és tudják, hogy becserélhetik. A nyilvános edzéseken láthatjuk, mennyire szeretik őt a szurkolók, és mi is ugyanannyira kedveljük.” Egyúttal akaratlanul is kikotyogott némi belsős infót arról, hogy Wernert nemcsak a meccseken kezeli megalázó módon a stáb: 

Az előszezonban mindent beleadott, holott nem volt könnyű helyzetben: például a tizenegy-tizenegy elleni játékokban néhány társával együtt nem vehetett részt, helyette futóedzéseket kellett végezniük – mégis profi módon kezelte a helyzetet."

Timo Werner szerződése jövő nyáron lejár, legkésőbb akkor valószínűleg végleg elhagyja az RB Leipziget, és a jelek szerint mindenki ezzel járna a legjobban...

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

(Nyitókép: AFP/Ronny Hartmann)

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!