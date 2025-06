A német sajtóban azt írják, kipenderítik a magyarokat – még Orbán is mehet

Alapos nyári átalakításra készül az RB Leipzig, és ennek részeként könnyen lehet, hogy búcsút int két meghatározó magyar játékosának is: német sajtóinformációk szerint Gulácsi Péter és Willi Orbán is új klub után nézhet a következő hetekben – számolt be róla a Bild értesülése alapján az m4sport.hu.

A német lap szerint a Bundesliga-csapat vezetősége jelentős változtatásokat tervez az idény során csalódást keltő teljesítményt nyújtó keretben. Az együttes – amely az utolsó hét fordulóban Lőw Zsolttal a kispadon szerepelt – a hetedik helyen végzett, így a lipcseiek történetük során először maradtak le a nemzetközi kupaszereplésről, a Német Kupában pedig az elődöntő jelentette a végállomást, ahol a Stuttgart bizonyult jobbnak.

A Bild úgy tudja, a klub vezetése pénzügyi megfontolásokból megválna több rutinos labdarúgójától, köztük Gulácsitól és Orbántól is. A két magyar futballista jelen állás szerint

új csapatot kereshet magának”,

ugyanakkor a döntés részleteiről a játékosok és ügynökeik egyelőre hivatalosan nem értesültek. A konkrét egyeztetésekre csak ezen a héten kerülhet sor, ami jól tükrözi a klubnál kialakult bizonytalan helyzetet.

A lehetséges távozás mindkettejük esetében meglepetésként hat. Gulácsi Péter ugyan már 35 éves, és az elmúlt hónapokban többször is felmerült, hogy a klub hosszabb távon fiatalabb megoldásban gondolkodik a kapuban, ám a magyar hálóőr kiemelkedő szezont zárt: harminc bajnokin szerepelt, ezek közül tizennégyszer nem kapott gólt. Teljesítményét a rangos Kicker szaklap az idény álomcsapatába választással ismerte el.

Willi Orbán hosszú évek óta a Leipzig védelmének oszlopa, és csapatkapitányként az öltöző egyik meghatározó hangja. A mögöttünk hagyott idényben 38 tétmérkőzésen lépett pályára, ám áprilisban izomsérülést szenvedett, így a bajnokság hajrájában már nem tudta segíteni együttesét. Távozása nemcsak szakmailag, hanem emberileg is komoly változást jelentene a lipcsei klub életében.