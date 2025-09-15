Orbán megtáltosodott, a magyarok és a németek is róla áradoznak

A hetedik helyen álló lipcseiek szombaton a Mainz otthonában nyertek 1–0-ra, Orbán a kezdőcsapat tagjaként végigjátszotta a bajnokit – a kapus Gulácsi Péterrel egyetemben –, és az egytől ötig terjedő skálán kettes osztályzatot kapott. Németországban az egyes a legjobb, az ötös a leggyengébb érdemjegy.

A magyar válogatott középhátvéd a párharcainak a 79 százalékát, a fejpárbajainak pedig a 73 százalékát megnyerte a hétvégi meccsen – hívta fel rá a figyelmet a lipcsei klub a hétfői Facebook-bejegyzésében.