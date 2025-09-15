Orbán megtáltosodott, a magyarok és a németek is róla áradoznak

Ekkora gól után egyértelműen ott a helye – Szoboszlai bekerült a hétvége álomcsapatába
A következő elismerés a forduló legjobbja cím lehet a Premier League-ben.
A tekintélyes német szaklap, a Kicker osztályzatai alapján Orbán Willi, az RB Leipzig magyar válogatott védője bekerült a német labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) harmadik fordulójának válogatottjába.
A hetedik helyen álló lipcseiek szombaton a Mainz otthonában nyertek 1–0-ra, Orbán a kezdőcsapat tagjaként végigjátszotta a bajnokit – a kapus Gulácsi Péterrel egyetemben –, és az egytől ötig terjedő skálán kettes osztályzatot kapott. Németországban az egyes a legjobb, az ötös a leggyengébb érdemjegy.
A magyar válogatott középhátvéd a párharcainak a 79 százalékát, a fejpárbajainak pedig a 73 százalékát megnyerte a hétvégi meccsen – hívta fel rá a figyelmet a lipcsei klub a hétfői Facebook-bejegyzésében.
A Lepizig kezd magához térni a bajnokságban, mivel a címvédő Bayern München elleni sokkoló idénynyitót (0–6) követő két fordulóban a Heidenheimtől (2–0) és a Mainztól sem kapott gólt. A negyedik körben a lipcseiek az eddig veretlen Kölnt fogadják.
(MTI/Mandiner)
