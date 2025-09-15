Ft
09. 15.
hétfő
Orbán megtáltosodott, a magyarok és a németek is róla áradoznak

Orbán megtáltosodott, a magyarok és a németek is róla áradoznak

2025. szeptember 15. 19:23

A tekintélyes német szaklap, a Kicker osztályzatai alapján Orbán Willi, az RB Leipzig magyar válogatott védője bekerült a német labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) harmadik fordulójának válogatottjába.

2025. szeptember 15. 19:23
null

A hetedik helyen álló lipcseiek szombaton a Mainz otthonában nyertek 1–0-ra, Orbán a kezdőcsapat tagjaként végigjátszotta a bajnokit – a kapus Gulácsi Péterrel egyetemben –, és az egytől ötig terjedő skálán kettes osztályzatot kapott. Németországban az egyes a legjobb, az ötös a leggyengébb érdemjegy.

A magyar válogatott középhátvéd a párharcainak a 79 százalékát, a fejpárbajainak pedig a 73 százalékát megnyerte a hétvégi meccsen – hívta fel rá a figyelmet a lipcsei klub a hétfői Facebook-bejegyzésében.

 

  • „Pedig a Leipzig a nyáron még meg akart szabadulni a védelem bástyájától…” – kommentelte egy szurkoló szarkasztikusan a poszthoz. 
  • „Szerencsés az, akinek egy Willi mindig a rendelkezésére áll” – jegyezte meg egy másik. 
  • „Mondjatok, amit akartok, de Willi a mi igazi kapitányunk” – írta egy harmadik, utalva arra, hogy Ole Werner vezetőedző az idény kezdetén megfosztotta a magyar labdarúgót a csapatkapitányi karszalagtól.

A Lepizig kezd magához térni a bajnokságban, mivel a címvédő Bayern München elleni sokkoló idénynyitót (0–6) követő két fordulóban a Heidenheimtől (2–0) és a Mainztól sem kapott gólt. A negyedik körben a lipcseiek az eddig veretlen Kölnt fogadják.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: Facebook / RB Leipzig

A mérkőzés összefoglalója

 

belbuda
2025. szeptember 15. 20:34
Azt hittem,a csüngőhasú…😂😂😂😂😂😂
agglomeracioskarrieristaadocsalopolgar
2025. szeptember 15. 19:38
A válogatott egyik legjobbja is évek óta. Nélküle sokkal több gólt kaptunk volna. Emlékszem volt olyan időszak amikor a csatáraink helyett fejelgette a gólokat is.
