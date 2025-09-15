Elég volt 125 „bátor” a gyalázkodáshoz – a románok megint kihúzták a gyufát a magyaroknál

Izgalmakban nem volt hiány a Csíkszereda és a bajnoki címvédő FCSB vasárnapi összecsapásán a román élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban. A találkozó 1–1-es döntetlennel zárult, ám a vendégszurkolók magyarellenes rigmusai ismét sokáig témát szolgáltatnak még az erdélyi magyarok körében – csönd kizárólag akkor volt a lelátón, amikor egy szurkoló rosszul lett és ápolni kellett a kórházba szállítása előtt.

Egyik csapat sincs csúcsformában, mindkettő masszívan alsóházas, a bukarestiek egyszer, az erdélyiek egyszer sem nyertek bajnokit az idei szezonban!

A hazaiaknál Hegedűs János, Pászka Loránd, Szabó Bálint és Végh Bence is kezdett, csereként pedig Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton és Szalay Szabolcs lépett pályára, a három pontot azonban ezúttal sem sikerült begyűjteni.