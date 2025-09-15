Ft
erdély Csíkszereda FCSB Románia

Elég volt 125 „bátor” a gyalázkodáshoz – a románok megint kihúzták a gyufát a magyaroknál

2025. szeptember 15. 09:58

Sokaknál kiverte a biztosítékot, ami Erdélyben történt.

2025. szeptember 15. 09:58
null

Izgalmakban nem volt hiány a Csíkszereda és a bajnoki címvédő FCSB vasárnapi összecsapásán a román élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban. A találkozó 1–1-es döntetlennel zárult, ám a vendégszurkolók magyarellenes rigmusai ismét sokáig témát szolgáltatnak még az erdélyi magyarok körében – csönd kizárólag akkor volt a lelátón, amikor egy szurkoló rosszul lett és ápolni kellett a kórházba szállítása előtt.

Egyik csapat sincs csúcsformában, mindkettő masszívan alsóházas, a bukarestiek egyszer, az erdélyiek egyszer sem nyertek bajnokit az idei szezonban!

A hazaiaknál Hegedűs János, Pászka Loránd, Szabó Bálint és Végh Bence is kezdett, csereként pedig Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton és Szalay Szabolcs lépett pályára, a három pontot azonban ezúttal sem sikerült begyűjteni.

A mérkőzés egy ideig békés mederben zajlott, mindkét tábor a sajátjait éltette, mígnem egyszer csak elszakadt a cérna a vendégek 125 fős szurkolócsoportjában és szurkolás helyett Magyarország elleni sértésekre váltottak

– számolt be róla a román sajtó. Elég volt tehát egy maroknyi tábor, hogy provokálják a hazaiakat, akik azonban nem ültek fel ennek és sajátjaik támogatásával voltak elfoglalva.

A döntetlennel végül az erdélyi együttes vezetőedzője, Ilyés Róbert volt elégedettebb, míg a vendégek már az egész szezont elkeseredetten és lemondóan értékelték, ahol a felsőházba jutás is irreális elvárásnak tűnik. A 16 csapatos román élvonalban a címvédő a 12., a Csíkszereda a 15. helyen tanyázik.

Fotó: Facebook/FK Csíkszereda

 

