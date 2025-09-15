Elég volt 125 „bátor” a gyalázkodáshoz – a románok megint kihúzták a gyufát a magyaroknál

Ebben is igaza lett a Mandinernek: távozik a Fraditól a négyszeres bajnok magyar védő, itt folytatja
Csíkszereda a következő állomás.
Sokaknál kiverte a biztosítékot, ami Erdélyben történt.
Izgalmakban nem volt hiány a Csíkszereda és a bajnoki címvédő FCSB vasárnapi összecsapásán a román élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban. A találkozó 1–1-es döntetlennel zárult, ám a vendégszurkolók magyarellenes rigmusai ismét sokáig témát szolgáltatnak még az erdélyi magyarok körében – csönd kizárólag akkor volt a lelátón, amikor egy szurkoló rosszul lett és ápolni kellett a kórházba szállítása előtt.
Egyik csapat sincs csúcsformában, mindkettő masszívan alsóházas, a bukarestiek egyszer, az erdélyiek egyszer sem nyertek bajnokit az idei szezonban!
A hazaiaknál Hegedűs János, Pászka Loránd, Szabó Bálint és Végh Bence is kezdett, csereként pedig Dusinszki Szabolcs, Eppel Márton és Szalay Szabolcs lépett pályára, a három pontot azonban ezúttal sem sikerült begyűjteni.
A mérkőzés egy ideig békés mederben zajlott, mindkét tábor a sajátjait éltette, mígnem egyszer csak elszakadt a cérna a vendégek 125 fős szurkolócsoportjában és szurkolás helyett Magyarország elleni sértésekre váltottak
– számolt be róla a román sajtó. Elég volt tehát egy maroknyi tábor, hogy provokálják a hazaiakat, akik azonban nem ültek fel ennek és sajátjaik támogatásával voltak elfoglalva.
A döntetlennel végül az erdélyi együttes vezetőedzője, Ilyés Róbert volt elégedettebb, míg a vendégek már az egész szezont elkeseredetten és lemondóan értékelték, ahol a felsőházba jutás is irreális elvárásnak tűnik. A 16 csapatos román élvonalban a címvédő a 12., a Csíkszereda a 15. helyen tanyázik.
„Tudom, mi történt: nem volt a csapatban sem férfiasság, sem emberség.”
Fotó: Facebook/FK Csíkszereda