Nem várták meg a tanítványai: lemaradt a liverpooliak góljáról Arne Slot! (VIDEÓ)

A Sky Sports felvételein jól látszik például, hogy a címvédő Vörösök második találata annyira hamar esett, rögtön a szünet után – a második félidő 20. másodpercében szerezte a három liverpooli meccse után három góllal álló Hugo Ekitiké –, hogy a vezetőedző Arne Slot még a játékoskijáróból igyekezett kifelé.

A tar holland mester így konkrétan le is maradt a fontos találatról: már csak az ünneplésre ért ki, s kezdett el ő maga is nevetve tapsolni.

Mint ismert, a sérülések miatt a Vörösök második fordulós bajnokiján Kerkez Milos mellett kivételesen Szoboszlai is szélső védőt játszott, csak ő a túloldalon, jobb bekként. A magyar válogatott csapatkapitánya kényszerposztján is remekül helytállt: