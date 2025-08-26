Ft
Arne Slot Hugo Ekitiké Newcastle Liverpool Premier League Szoboszlai Dominik

Nem várták meg a tanítványai: lemaradt a liverpooliak góljáról Arne Slot! (VIDEÓ)

2025. augusztus 26. 18:04

Szoboszlai Dominikék holland mestere még javában a játékoskijáróban tartózkodott, amikor csapata betalált a Newcastle otthonában.

2025. augusztus 26. 18:04
null

Az elképesztő végjátékon és Szoboszlai Dominik szokatlan pozícióján túl is tartogatott érdekességeket a Liverpool Newcastle elleni hétfői Premier League-bajnokija.

A Sky Sports felvételein jól látszik például, hogy a címvédő Vörösök második találata annyira hamar esett, rögtön a szünet után – a második félidő 20. másodpercében szerezte a három liverpooli meccse után három góllal álló Hugo Ekitiké –, hogy a vezetőedző Arne Slot még a játékoskijáróból igyekezett kifelé. 

A tar holland mester így konkrétan le is maradt a fontos találatról: már csak az ünneplésre ért ki, s kezdett el ő maga is nevetve tapsolni.

@m.zian70 ARNE SLOT WASN'T EVEN IN THE STADIUM 😂😂 Hugo Ekitike goal #livehighlights #liverpool #newkastel #ekitike ♬ الصوت الأصلي - 🤣🤪كوكتيل فرفشة 🤣🤪

Mint ismert, a sérülések miatt a Vörösök második fordulós bajnokiján Kerkez Milos mellett kivételesen Szoboszlai is szélső védőt játszott, csak ő a túloldalon, jobb bekként. A magyar válogatott csapatkapitánya kényszerposztján is remekül helytállt:

a 110. percben esett győztes találatnál ő lépte át a labdát gólpasszt érően Rio Ngumoha lövése előtt, a szurkolók őt választották meg a meccs legjobbjának, és Arne Slot vezetőedző is őt méltatta a lefújást követően. 

Nyitókép: Paul ELLIS / AFP

