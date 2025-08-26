Nem várták meg a tanítványai: lemaradt a liverpooliak góljáról Arne Slot! (VIDEÓ)

Szoboszlai átlépte, a 16 évesen debütáló tini pedig belőtte – drámai vendégsiker a Newcastle–Liverpoolon (VIDEÓ)
A magyar válogatott kapitánya jól muzsikált jobbhátvédként.
Szoboszlai Dominikék holland mestere még javában a játékoskijáróban tartózkodott, amikor csapata betalált a Newcastle otthonában.
Az elképesztő végjátékon és Szoboszlai Dominik szokatlan pozícióján túl is tartogatott érdekességeket a Liverpool Newcastle elleni hétfői Premier League-bajnokija.
A Sky Sports felvételein jól látszik például, hogy a címvédő Vörösök második találata annyira hamar esett, rögtön a szünet után – a második félidő 20. másodpercében szerezte a három liverpooli meccse után három góllal álló Hugo Ekitiké –, hogy a vezetőedző Arne Slot még a játékoskijáróból igyekezett kifelé.
A tar holland mester így konkrétan le is maradt a fontos találatról: már csak az ünneplésre ért ki, s kezdett el ő maga is nevetve tapsolni.
Mint ismert, a sérülések miatt a Vörösök második fordulós bajnokiján Kerkez Milos mellett kivételesen Szoboszlai is szélső védőt játszott, csak ő a túloldalon, jobb bekként. A magyar válogatott csapatkapitánya kényszerposztján is remekül helytállt:
a 110. percben esett győztes találatnál ő lépte át a labdát gólpasszt érően Rio Ngumoha lövése előtt, a szurkolók őt választották meg a meccs legjobbjának, és Arne Slot vezetőedző is őt méltatta a lefújást követően.
Carragher és Henry is őt méltatta, de Slot is kifejtette a véleményét a jobbhátvédként játszó magyarról.
