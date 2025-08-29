Ft
08. 29.
Debrecen Kocsis Dominik DVSC Dzsudzsák Balázs

Dzsudzsák elárulta debreceni csapattársának, hogyan lett belőle sztár

2025. augusztus 29. 22:26

A Ferencváros elleni rangadóra készül a szezont remekül kezdő Debrecen csapata, köztük Kocsis Dominik, akit Dzsudzsák Balázs eindhoveni anekdotákkal inspirál.

2025. augusztus 29. 22:26
null

Remekül kezdte a szezont a Debreceni VSC az NB I-ben, hiszen a 6. forduló előtt a tabella 2. helyén áll. Ebben nagy szerepe van a kispesti nevelésnek, Kocsis Dominiknek, aki még 2024 tavaszán lett a Loki játékosa, de másfél évad alatt nem sikerült helyet követelnie magának a csapatban. 

Nem úgy idén: mind az 5 bajnokin kezdő volt és már egy gólpassz is szerepel a neve mellett.

A 23 éves játékossal az NSO készített interjút, mely során szóba került a DVSC csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs is, akinek egyetlen gólpasszát osztotta ki Kocsis a Puskás Akadémia vendégeként, ahol meglepetésre 3–1-re tudtak győzni.

Dzsudzsák Balázs hetek óta azt mondogatja nekem, hogy többek között azért lett sztár a PSV-ben, mert rendre le tudott futni az alapvonalig, s pontos beadásokkal szolgálta ki társait.

Abban a szituációban ott csengtek a fülemben a szavai, nem is volt kérdés, hogy a passzt választom. Egyébként Szappanos Péter nagyszerűen zárta a szöget, nem lett volna jó döntés a lövés, szerencsére a beadás pontos volt, a csapattársam pedig ezúttal sem hibázott” – mondta el az asszisztról a szélső.

Most újabb rangadó vár a debreceniekre, hiszen a Ferencvárost fogadják hazai pályán.

„A Ferencváros két azonos erősségű kezdőcsapatot is pályára tud küldeni, de… Az NB I-ben bármi megtörténhet, mi pedig megmutattuk már, hogy le tudjuk győzni a Fradit. Ezen a meccsen senkit sem kell külön motiválni, mindent megteszünk, győzni akarunk. Tény, az utazás sokat kivesz az emberből, ez a mi malmunkra hajthatja a vizet, de az is igaz, hogy a Fradi játékosai már megszokták, hogy hetente több meccset játszanak. Mi leszünk otthon, fantasztikus szurkolóink támogatásával bárkit legyőzhetünk a Nagy­erdei Stadionban.”

A Debrecen–Ferencváros rangadót az NB I 6. fordulójában vasárnap este 8 órától rendezik.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

