A 92. percben szerzett győztes gólt az Újpest elleni derbin, most távozik a 2-szeres bajnok a Fraditól (VIDEÓ)

Isztambulban rendezik az Európa-liga döntőjét, a Fradi biztosan utazik a török nagyvárosba. „Magyaros” rangadót rendeznek a Konferencia-ligában.
Tosin Kehinde két évad után távozik a Ferencváros labdarúgócsapatától.
A Ferencváros hivatalos honlapján jelentette be, hogy két évad után távozik a klubtól a nigériai támadó, Tosin Kehinde. A 2023 nyarán a dán Randerstől szerződtetett játékos a Transfermarkt adatai szerint összesen 30 tétmérkőzésen lépett pályára az FTC színeiben, ezeken 2-szer volt eredményes és 4 gólpasszt is jegyzett.
Az egyik találata igen emlékezetesre sikerült, hiszen
egy bombagóllal döntötte el a 92. percben a Groupama Arénában a szurkolóknak olyannyira fontos Újpest elleni derbit.
Kehinde kétszer lett magyar bajnok a Fradival, de ebben a szezonban már csak az NB III-as csapatban lépett pályára.
