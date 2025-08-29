Ft
Ft
33°C
17°C
Ft
Ft
33°C
17°C
08. 29.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 29.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tosin Kehinde Fradi Ferencváros FTC

A 92. percben szerzett győztes gólt az Újpest elleni derbin, most távozik a 2-szeres bajnok a Fraditól (VIDEÓ)

2025. augusztus 29. 17:11

Tosin Kehinde két évad után távozik a Ferencváros labdarúgócsapatától.

2025. augusztus 29. 17:11
null

A Ferencváros hivatalos honlapján jelentette be, hogy két évad után távozik a klubtól a nigériai támadó, Tosin Kehinde. A 2023 nyarán a dán Randerstől szerződtetett játékos a Transfermarkt adatai szerint összesen 30 tétmérkőzésen lépett pályára az FTC színeiben, ezeken 2-szer volt eredményes és 4 gólpasszt is jegyzett.

Az egyik találata igen emlékezetesre sikerült, hiszen 

egy bombagóllal döntötte el a 92. percben a Groupama Arénában a szurkolóknak olyannyira fontos Újpest elleni derbit.

Kehinde kétszer lett magyar bajnok a Fradival, de ebben a szezonban már csak az NB III-as csapatban lépett pályára.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!