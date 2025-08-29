A 92. percben szerzett győztes gólt az Újpest elleni derbin, most távozik a 2-szeres bajnok a Fraditól (VIDEÓ)

A Ferencváros hivatalos honlapján jelentette be, hogy két évad után távozik a klubtól a nigériai támadó, Tosin Kehinde. A 2023 nyarán a dán Randerstől szerződtetett játékos a Transfermarkt adatai szerint összesen 30 tétmérkőzésen lépett pályára az FTC színeiben, ezeken 2-szer volt eredményes és 4 gólpasszt is jegyzett.

Az egyik találata igen emlékezetesre sikerült, hiszen

egy bombagóllal döntötte el a 92. percben a Groupama Arénában a szurkolóknak olyannyira fontos Újpest elleni derbit.

Kehinde kétszer lett magyar bajnok a Fradival, de ebben a szezonban már csak az NB III-as csapatban lépett pályára.