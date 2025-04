Megmondta, a Fradi ellen soha többet nem lép pályára, a kapitány nem számít a legjobb magyar játékosra – top híreink a sport világából

Már megint?!

Mondják, hogy kétszer ugyanoda nem csap a villám, a ferencvárosi szurkolóknak és a klubvezetésnek most mégis erőteljes déja vu-érzése lehet. Alig négy hónapja, hogy a New York City Football Group az idény kellős közepén félmilliárd forintért kivásárolta élő szerződéséből az FTC labdarúgócsapatának akkori edzőjét, Pascal Jensent, a héten újabb kísértetiesen hasonló pletyka röppent fel egy MLS klubhoz kapcsolódóan. Ezúttal Sallói Dániel klubja, a Sporting Kansas City rúgta ki Peter Vermes vezetőedzőt, és a tengerentúli labdarúgás jó ismerői egyből be is dobták a Fradit január eleje óta irányító Robbie Keane nevét, mint potenciális utódjelölt. Meglátjuk…