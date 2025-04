„Örülök, hogy túl vagyunk rajta és nem tojtuk össze magunkat” – kitettek magukért a Fradi-szurkolók: könnyekig hatódtak a Népligetben Elek Gáborék (VIDEÓ)

Válogatott hiányzó

Mint arról beszámoltunk, nem Elek Gábor az egyetlen a családból, aki ezer szállal kötődik a Ferencvároshoz. Felesége, Szucsánszki Zita, a korábbi csapatkapitány még mindig közönségkedvenc a Népligetben, éppen ezért nem is kívánt pályára lépni a Fradi otthonában. A Zizi becenévre hallgató irányító nem engedett a nyomásnak, hajthatatlan maradt, csak az oldalvonal mellől nézte a találkozót az apósáról elnevezett csarnokban. A szurkolók róla sem feledkeztek meg, feltűnésekor nevének skandálásával jelezték, hogy hálásak a számtalan dicsőségért, amelyet a Fradinál szerzett. Elek Gábor még próbálta, Szucsánszki már nem is akarta leplezni meghatottságát. A Mandinernek egyébként a héten így vallott a távolmaradását érintő döntés hátteréről.

Megmondtam, hogy nem vagyok hajlandó a Fradi ellen pályára lépni, nekem ennél többet jelent a klub.

Most olyan világot élünk, hogy mindenhol zsoldosok játszanak, de én ehhez akkor is tartom magam. Ezt nem mindenki tudja elfogadni, az őszi, esztergomi meccsünk után jutottak vissza hozzám olyan üzenetek, hogy miért nem játszottam, de a klub és Gábor is megértette. Sokan mondanak ezt-azt, van, aki tiszteli a döntésem, más elítél miatta, de nekem így tiszta a lelkiismeretem” – hangsúlyozta Szucsánszki, aki az előző szezonban még pályára lépett a másodosztályban a ferencvárosi utánpótláscsapat ellen.