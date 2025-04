A pápával fotózkodott a magyar világklasszis, Milák ügye az Országgyűlés elé került

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, hétfőn, 88 éves korában elhunyt Ferenc pápa, azaz Jorge Mario Bergoglio, aki 2013 márciusa óta állt a római katolikus egyház élén. A Szentatyától háromszoros olimpiai bajnok kardvívónk, Szilágyi Áron egy közös képpel búcsúzott. A magyar világklasszis még 2022-ben találkozott Ferenc pápával, az élményeiről pedig a Sportrádióban számolt be. Úgy fogalmazott, hogy elképesztő élményben volt része: a Szent Péter téren tízezernél is több ember társaságában a világ egyik legnagyobb vallási közösségének vezetőjét hallgathatta, majd utána odament hozzá kezet fogni, és fogadta a jó tanácsait. „Egy nagyon fontos dologra próbálta felhívni a figyelmet a pápa, mégpedig hogy próbáljunk meg a mindennapi csodákra fókuszálni a negatívumok helyett. Talán ez a mostani időszakban nem is lehetne aktuálisabb. Ezt én is megpróbálom megfogadni” – mondta Szilágyi.