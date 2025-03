Elképesztő sorozat: Szoboszlai felnőttként még nem hibázott – de most sem fog?

Az osztrákoknál 2019-ben, 2020-ban és 2021-ben is kupagyőzelmet ünnepelhetett, Lipcsébe igazolása után pedig Németországban is folytatta ezt a hagyományt. Az RB Leipzig színeiben 2022-ben és 2023-ban is győzött a Német Kupában, majd első liverpooli évében elhódította az angol Ligakupát – egészen rendkívüli sorozat: hat év, hat kupagyőzelem!

Szoboszlai Dominik elképesztő kupasorozata: Osztrák Kupa 2019 – Red Bull Salzburg

Osztrák Kupa 2020 – Red Bull Salzburg

Osztrák Kupa 2021 – Red Bull Salzburg

Német Kupa 2022 – RB Leipzig

Német Kupa 2023 – RB Leipzig

Angol Ligakupa 2024 – Liverpool FC