Szoboszlai: „Voltam már én is ilyen szituációban, nem egyszerű”

Máris feledtethetné drámai Bajnokok Ligája-búcsúját a Liverpool, amely vasárnap a Ligakupa-címvédésért lép pályára a Wembley-ben a Newcastle ellen. A Vörösök hivatalos klubhonlapja Szoboszlai Dominik gondolataival vezette föl a hétvégi finálét, az interjúban a magyar klasszis kihangsúlyozza, tavaly sérülés miatt nem játszhatott a sorozat döntőjében, most viszont ő is, a csapat is készen áll a harcra és arra, hogy megvédjék a tavaly elhódított serleget. Az egyik legérdekesebb pont, amikor válogatottunk csapatkapitánya arról beszél, Arne Slotnál sosem lehet tudni, ki kezd majd az adott meccsen, de nem is ez a fontos, mert mindenkinek ugyanaz a célja.

„Tudom, amikor valaki rendszeresen játszik, mindig könnyű azt mondania a kevesebbet játszó társának, hogy csak fókuszáljon a csapatra, mert az a fontos.

Én is voltam ebben a szituációban, nem a legegyszerűbb, de tovább kell csinálnod, jól kell kezelned, és eljön a te időd.

A dolgok nagyon gyorsan változnak: balszerencse, ha valaki megsérül, de ilyenkor a helyére kell lépni, készen kell állnod és meg kell mutatnod magadat. Ez a legfontosabb!” – fogalmazott Szoboszlai.