Imane Helif, a két lábon járó balsors – kibontakozóban az újabb botrány

Ez történt Imane Heliffel az olimpia óta

Helif korábban többször is kifogásolta az emberi méltóságát sértő gyűlölködő hullámot, és fel is szólított a sportolók zaklatásának befejezésére. A NOB többször is megerősítette, hogy az ökölvívónak jogában állt neveznie a párizsi versenyre, Thomas Bach elnök személyesen védte meg a sportolót, sorstársával, a tajvani Lin Jü-tinggel együtt, miközben „gyűlöletbeszédnek” nevezte a kritikákat.

Van két bokszolónk, akik nőnek születtek, nőként nevelkedtek, akiknek női útlevelük van, és sok éven át nőként versenyeztek”

– egyértelműsítette az álláspontját Bach.