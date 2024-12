Nagy durranásra készül: Hámori Luca a Mandinernek lerántotta a leplet az ördögi tervéről

Ennek ismeretében tulajdonképpen a szövetségnél nem is dönthettek másképp.

Bíztam benne, hogy értékelik az idei évemet. Már az olimpiának köszönhetően is örökké emlékezetes lesz számomra 2024, de a Párizsban szerzett ötödik hely még erre is rátett egy lapáttal. Ez már zsinórban a negyedik év, hogy engem választottak a legjobbnak, korábban volt külön köszöntés is, ezúttal még nincs információnk, hogyan tervezik átadni a díjat. A szövetség eddig az országos bajnokság szervezésével volt elfoglalva.

Tény, hogy a folytatásban is komoly kihívásokkal kell szembenéznie a Magyar Ökölvívó Szakszövetségnek. Sikerült már leülnie tárgyalni az új elnökkel, Kovács Istvánnal?

Többször beszéltünk az elmúlt hetekben, de a korábban már beharangozott megbeszélésre még nem került sor. Hiszek benne, hogy jó helyen van a karmesteri pálca Kokó kezében, bíztam benne, hogy megválasztják. Tudja, hogy miről szól az ökölvívás, mindent megtesz a sportágért, pozitív, lelkes és motivált.

Nem kérdés, ő a megfelelő személy a posztra.

A személye is nagyban hozzájárulhat, hogy az ökölvívás itthon és nemzetközi szinten is megkapja a támogatást, megnyugtató lenne a tudat, hogy a sportág biztosan ott lesz a 2028-as Los Angeles-i nyári olimpián.