Ez már szinte luxus: másfél hónap alatt másodszor történik olyan Szoboszlaival, aminek minden magyar örülhet

A Sport TV második számú hazai jogtulajdonosként minden fordulóban több mérkőzést is közvetít a Bajnokok Ligájából, így, ha az RTL nem a Liverpool meccsét választja kiemelt mérkőzésnek, Szoboszlaiék képernyőre kerülhetnek a televízióban is. Ezúttal is így történik majd, a magyar fociszurkolók számára remekül kezdődik a megújult sorozat alapszakaszának tavaszi folytatása – ráadásul decemberben, a Girona elleni győztes „évzárót” is láthatták! Ha Szoboszlaiék legalább egy pontot szereznek kedden este, biztosítják a helyüket a nyolcaddöntőben.

A Bajnokok Ligája keddi mérkőzései:

18:45 Monaco–Aston Villa

18:45 Atalanta–Sturm Graz

21:00 Liverpool–Lille

21:00 Atlético Madrid–Leverkusen

21:00 Benfica–Barcelona

21:00 Bologna–Borussia Dortmund

21:00 FC Bruges–Juventus

21:00 Crvena zvezda–PSV Eindhoven

21:00 Slovan Bratislava–VfB Stuttgart