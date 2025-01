Itt az idő, folytatódik a sorozat: Szoboszlai megnyerheti a Bajnokok Ligáját

21:00 Atletico Madrid – Leverkusen (TV: RTL+, Sport 2)

A forduló egyik legizgalmasabb mérkőzésének ígérkezik a spanyol La Liga és a német Bundesliga második helyezettjeinek, az Atletico Madridnak és a Bayer Leverkusennek a találkozója. Xabi Alonso együttese a 4. helyen áll a BL-ben, miután kiütötte a Feyenoordot, legyőzte a Milant, a Salzburgot és az Intert is, miközben egy Brest elleni döntetlen is belefért. A Liverpooltól kapott négyes ugyanakkor nem mutat reális képet a Leverkusen erejéről, hiszen a Lionel Messivel felálló Barcelona a megmondhatója, hogy az Anfielden még a legjobbak is megégethetik magukat. Persze, a Metropolitano 70 ezres közönsége előtt sem egyszerűbb játszani, így a német csapatnak nem lesz könnyű dolga. Simeone gárdája a Leganes elleni botlást leszámítva nagyon jó formában van, küzd a bajnoki címért. Többek között a Barcelonát is képes volt megverni idegenben. A két csapat stílusát ismerve kemény, harcos mérkőzésre van kilátás, amelyen lesz dolga bőven a játékvezetőnek. Ezen a meccsen bármilyen eredmény születhet.

21:00 Benfica – FC Barcelona (TV: RTL+)

A portugál bajnokságban 18 fordulót követően második Benfica a Bajnokok Ligájában eddig elég vegyes teljesítményt nyújtott. Nagyon jól kezdett: nyert a Crvena Zezda ellen idegenben (2-1) és megverte az Atleticót otthon (4-0), ám ezután kikapott a Bayerntől, illetve a Feyenoordtól, ezért jelenleg 10 pontjával a 15. helyen áll. Ez még bőven befutó helyezésnek tűnik, ám a tabellára pillantva látható, hogy egy újabb vereséggel akár ki is eshetnek. Vajon a Guttmann-átkot (amely lehet, hogy csak egy legenda) idén a Barcelona teljesíti be? A katalánok látszólag a Benficáéval teljesen ellentétes forgatókönyv alapján teljesítenek idén. A portugálok otthon kiegyensúlyozattak, a Barcelona közben hiába áll a harmadik helyen a La Ligában a két madridi klub mögött, decemberben becsúszott két kínos vereség: otthon kikapott az Atletitől (1-2), majd az óriásölővé váló Leganestől (1-0) (igaz, azóta erődemonstrációt tartott a Real Madrid ellen). A Benfica közben jól kezdett, majd visszaesett a Bajnokok Ligájában, a katalán együttes pedig az elején botlott Monacóban, de ezt követően minden meccsét megnyerte, és 3 ponttal kevesebbet gyűjtve Szoboszlaiék mögött második az összesített tabellán. A Benfica védelmének nem lesz könnyű dolga, hiszen a Barcelona támadói nagyon jó formában vannak: Robert Lewandowski 7 góljával vezeti a BL-góllövőlistát (meg 16-tal a spanyolt is), és akkor Yamalról vagy Dani Olmóról még nem is beszéltünk.