Gyökeres Viktor a legjobb góllövő jelenleg a világon – Haalandot bőven lepipálja a magyar származású csatár

A tavalyi teljesítményét is felülmúlja idén a portugál sporting magyar származású labdarúgója, Gyökeres Viktor, aki a 2024/2025-ös idényben eddig minden klubversenyt figyelembe véve 21 mérkőzésen szerepelt és 24 gólt szerzett. Emellett volt 4 gólpassza is. A svéd válogatott labdarúgó nemzeti együttesében is nagyon jól szerepelt, az NL-ben 6 mérkőzésen 9 gól és 4 assziszt a mérlege, ezzel pedig a Nemzetek Ligája legjobb góllövője lett. A második helyen a Manchester City norvég centere, Erling Haaland végzett, 7 gólt szerezve.

Még elképesztőbb Gyökeres Viktor teljesítménye, amennyiben a naptári évet nézzük, hiszen a jelenleg a portugál bajnokságban szereplő labdarúgó a labdarúgás statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) adatai szerint 2024-ben eddig 59 gólt szerzett!

Ezzel a magyar szülők gyermekeként Svédországban született és nevelkedett labdarúgó messze a legjobb góllövő jelenleg a világon – számolt be a Nemzeti Sport. Mögötte, eddig szerzett 47 góljával messze lemaradva itt is Erling Haaland a második, a harmadik a Bayern München csatára, Harry Kane 46 góllal, a negyedik helyen pedig Cristiano Ronaldo és a kínai Vu Lej áll, eddig mindkét labdarúgó 42 gólt szerzett az évben, Robert Lewandowski, az FC Barcelona labdarúgója pedig 41 góllal a hatodik.

A góllövőlistán nagyon megelőzte a Manchester City norvég centerét a magyar származású labdarúgó.

Gyökeres Viktor az egy naptári évben szerzett gólok tekintetében az örökranglistán is jó helyezést ért el idei teljesítményével, hiszen jelenleg a negyedik helyen áll. Ebben a versenyben Lionel Messi vezet, és elég nehéz lesz utolérni, hiszen a világbajnok argentin zseni 2012-ben a Barcelona játékosaként 91 gólt termelt. A második Cristiano Ronaldo, a portugál játékos a Real Madrid mezében 2013-ban 69 gólt ért el, és ugyanennyit szerzett Robert Lewandowski 2021-ben a Bayern München együttesében.

Az Európai Aranycipőért folyó versenyben azonban Gyökeres Viktor jelenleg mindössze a hetedik helyen áll – ugyanis hiába szerzett 16 bajnoki gólt eddig, azaz többet mint Lewandowski (15), Kane (14) vagy épp Mohamed Salah (13), a portugál bajnokság UEFA koefficiense miatt az ott szerzett gólok szorzója 1,5, a La Ligában, a Premier League-ben és a Bundesligában pedig 2.