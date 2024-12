Ezek voltak 2024 legemlékezetesebb magyar sportsikerei (VIDEÓ!)

Ők is sportttörténelmet írtak 2024-ben: az olimpiai bronzérmes hosszútávúszó, Betlehem Dávid a bajnok, Rasovszky Kristóf nyakában Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Az igazi klasszisokat még a fekália sem zavarta!

A párizsi olimpiával kapcsolatos egyik legélesebb kritika az volt, hogy a Szajna vize a megengedettnél jóval szennyezettebb, amely így a triatlonisták és a hosszútávúszók egészségét is veszélyezteti. Nos, emiatt féltettük a magyar sportolókat is, de Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid is igazolta: az igazi klasszisokat semmilyen külső körülmény nem akadályozhatja meg abban, hogy megvalósítsák az álmaikat!

Rasovszky már a 2024-es dohai világbajnokságon szerzett aranyérmével is bizonyította: a 10 kilométeres távon kevesen tudják megelőzni őt! Persze, tudjuk, hogy egy olimpia mindig más, ráadásul hosszútávúszásban előre be nem kalkulálható tényezők is közrejátszhatnak (a víz minőségén kívül a szélerősség, a vetélytársak formája és sportszerűsége), ezzel együtt számítottunk rá, hogy klasszisunk aranyéremmel örvendeztet meg minket és saját magát! Szerencsére az olimpia után a Ferencvároshoz szerződő klasszisunk nem cáfolt rá a papírformára, és bár még csak 27 éves (ezzel aranyérmeseink között, bármennyire meglepő, rangidős...), az összes rutinjára szükség volt, hogy elsőként csapjon célba. Számunkra hab a tortán: a szám másik indulója, Betlehem Dávid harmadikként ért be!

Végigsöpört a mezőnyön a magyar-spanyol ciklonlány!

Szokták mondani: egy olimpián az előzetes esélylatolgatások során mindenféleképpen figyelembe kell venni, hogy egy meglepetésarany mindig összejön! Nos, ezt a francia fővárosban a mindössze 18 éves Márton Viviana szállította. A taekwondo új magyar csillagát Párizs előtt már csak azért sem ismerhette a magyar közvélemény, mert Tenerifén született (magyar-spanyol kettős állampolgár), Madridban készült élete első jelentős felnőtt világversenyére, finn edzőhölgy irányította a felkészülését, és igazság szerint a 2023-ban világbajnoki címet szerző ikertestvérétől, Luanától várhattuk inkább a csodát.

De bármilyen érthetetlen, a vb-elsőség nem volt elég a kvalifikációhoz, így Viviana egyfajta önkívületben, de kimondva-kimondatlanul a testvéréért is küzdött,

aki egyfajta lelki támaszként, végig vele volt az olimpián is. Jól jelzi Viviana menetelését, hogy a legnagyobb vetélytársai közül az első helyen kiemelt belga Sarah Chaarit, majd a fináléban a szerb Aleksandra Perisicset is olyan magabiztosan győzte le, hogy a pontozó bíróknak kétségük sem volt afelől, hogy a 68 kg-os súlycsoportban ki lehet a győztes!