Kivel tudnék focizni Amerikában? – az olimpiai bajnok Kós Hubert a Mandinernek

„Hiányzik a nyaralás, de ez idén is kimaradt, szerdán már utazom vissza Amerikába. Egy hetet töltöttem itthon, gyorsan elrepült, de nincs mese, kezdődnek az edzések, a célok nem várhatnak. Egy baráti focira azért maradt idő, nagyon hiányzott már, mert a felkészülés alatt nem kockáztattunk, pedig imádom a focit.

Ez hiányzik a leginkább itthonról, a család és a barátok.

Amerikában kivel tudnék focizni? Ott nem ismerik ezt a játékot” – mosolygott a 21 éves olimpiai bajnok, aki azt is elárulta, hogy a testvére is amerikai légiósnak áll.

„Jön ki a tesóm is, nem ugyanoda, ahol én leszek, de legalább egy kicsit közelebb lesz hozzám. Ebből a szempontból jobb lesz. Azért is szeretek itthon lenni, mert imádok a magyar csapattársaimmal utazni a versenyekre.

Igazán szomorú voltam, mert olyan hirtelen vége lett az olimpiának.

Én még úsztam, amikor páran már hazarepültek, pedig az nagyon motiváló, amikor mindannyian ott vannak. Ilyen ez a sport, ez az úszás. Most menni kell vissza és felvenni a munkát. Az elmúlt évben az úszáson kívül az alváson volt a fókusz, de most, hogy vége az olimpiának, ősztől a tanulásra is rá kell feküdnöm. Van még két és fél évem a suliból, gyorsan eltelik majd” – hangsúlyozta a hátúszó.

Kós Hubert amerikai úszóedzője,

Bob Bowman a pihenőideje alatt sem hagyja, hogy „ellustuljon” tanítványa, előírt neki néhány edzést magyarországi tartózkodása idejére, ez azonban egyelőre nem teljesült maradéktalanul.

„Bob három edzést kért tőlem, ebből még csak kettőt tudtam megoldani, de igyekszem, mert jön a rövidpályás világbajnokság és erre is fel kell készülnöm. Egy olimpiai aranyérem után nehéz új motivációt találni, hiszen eddig mindent ennek rendeltem alá, de a decemberi budapesti vb több szempontból is ideális. Ismét hazatérhetek és remekül segít abban is, hogy újra felvegyem a megfelelő fordulatszámot” – tekintett előre Kós, aki Milák Kristófról is elmondta a véleményét.