Szerénységből ötöst érdemel Joe, pedig Szoboszlai mindkét gólt neki köszönheti (VIDEÓ)

A magyar labdarúgó-válogatott hétfőn 2:0-ra nyert bosnyákok ellen a Nemzetek Ligájában, ezzel pedig a 3. helyen áll a csoportjában. A hollandok Németországtól elszenvedett vereségének köszönhetően pedig abban is reménykedhetünk, hogy a jó NL-szereplés segít kivívni az évtizedek óta várt vb-részvételt.

A mérkőzés mindkét gólját Szoboszlai Dominik szerezte, ám ez nem történhetett volna meg a meccs meg nem énekelt hőse, Nagy Zsolt nélkül.

A „Joe” becenévre hallgató válogatott balhátvéd ugyanis mindkét gól előkészítésében nagy szerepet játszott. Az első találatnál ő adta a gólpasszt, a második, tizenegyesből született gól előtt pedig ő harcolt ki büntetőt.

Pedig Nagy Zsolt valószínűleg maga sem fogadott volna pár éve arra, hogy ismét a válogatott kezdőjében szerepel, gólokat szerez és gólpasszokat oszt, hiszen súlyos sérülésből tért vissza. Ehhez képest mostanra Kerkez Milos helyén rendszeresen ő kezd a nemzeti együttesben, klubcsapatában, a Puskás Akadémiában pedig folyamatosan remekel.

A tavalyi idényben védő létére 11 gólja és 5 gólpassza volt, a válogatottban betalált Koszovó ellen, majd a hollandok és a bosnyákok elleni meccsen is gólpasszokat adott, idén pedig az EKL-selejtezőkkel együtt már 5 gólnál és 4 gólpassznál jár – és még csak október van.

Ehhez képest különleges szerénységről tanúskodik, ahogyan a magyar válogatott labdarúgója a bosnyákok elleni meccset követően a Nemzeti Sport riporterének nyilatkozott. Nagy Zsolt arra a felvetésre, hogy kiszorította volna a válogatottból a Bournemouth-ban játszó Kerkez Milost, úgy válaszolt, hogy nem tudja, hogy ez így van-e, de nagyon örül a jó teljesítményének. „Jó úton haladok. Most jött ki a befektetett munkám gyümölcse. Eddig is így dolgoztam, de valamiért eddig nem jött el az én időm. Most úgy érzem, hogy jó helyen vagyok, jó a csapat, jó a közeg, és jó ide jönni a válogatotthoz.”.

Nagy Zsolt elmondta azt is, hogy az elmúlt időben sokat fejlődött a csapategység, és most nagyon egyben van a válogatott. Elmondta azt is, hogy nem tizenegyest akart kiharcolni, hanem gólt szeretett volna rúgni, ezért picit sajnálja, hogy összeakadt a védővel, de a legfontosabb számára természetesen a csapat győzelme. Nagy Zsolt teljesítményéről mindent elmond, hogy egyre emelkedik a játékjogának értéke, ami egy 31 éves labdarúgó esretén egyáltalán nem gyakori.