Szoboszlai góljával vezetünk: Bosznia-Hercegovina–Magyarország élőben a Mandineren

A győzelem, de legalább a pontszerzés reményében lép pályára a magyar labdarúgó-válogatott Bosznia-Hercegovinában a Nemzetek Ligájában. A harmadik helyen álló Magyarország egy ponttal megelőzi riválisát, így kulcsfontosságú lesz a zenicai találkozó az A divízióban maradás szempontjából. Szoboszlai Dominikék szeptemberben Budapesten nem bírtak a bosnyákokkal (0-0).

Retro hangulat

Puritán körülmények várták Szoboszlai Dominikéket a régimódi Bilino Polje Stadionban.

Gyakorlatilag egy iskolai öltözőben készülődtek a mérkőzésre a mieink, akik a skótok elleni (1-0) heroikus Európa-bajnoki találkozó után ismét tiszta fehérbe öltöztek.

Marco Rossi szövetségi kapitány nem számíthat a hollandok ellen megsérült Dárdai Mártonra. A mieink szövetségi kapitánya a Hertha BSC védője helyett Botka Endrét jelölte a kezdőtizenegybe. Ezen kívül nincs változás, tehát a pénteken Hollandia ellen pályára lépett csapat veszi fel a küzdelmet a győzelmi kényszerben lévő házigazdákkal. A túloldalon Szergej Barbarez két kulcsembere eltiltott: a védő, Adrian Leon Barisic (FC Basel) és a csatár, Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart). Íme a kezdőcsapatok!

Magyarország: Dibusz –Botka, Orbán, Fiola – Bolla, Nikitscher, Schäfer, Nagy Zs. – Szoboszlai, Sallai, Varga

Bosznia-Hercegovina: Vasilj – Gazibogovic, Bicakcic, Katic, Kolasinac – Bajrakterevic, Tahirovic, Gigovic, Burnic – Hajradinovic, Dzeko

Fogadkozás

Természetesen mindkét oldalon bizakodóak a játékosok és a szakvezetők. „Nem ronthatunk neki ész nélkül az ellenfélnek, és azt gondolom, Marco Rossi csapata is óvatosan áll majd az összecsapáshoz” – mondta még vasárnap Szergej Barbarez, aki azt nagyvonalúan elhallgatta, hogy nyilván saját közönségük előtt „megnyomják” majd a meccs elejét, azaz próbálnak mielőbb vezetést szerezni. Került hasonló helyzetbe a Balkánon korábban Szerbiában és Montenegróban is a magyar csapat, amely Belgrádban hátrányból is képes volt fordítani...

Marco Rossi kapitánysága alatt a 70. mérkőzése előtt áll Magyarország. Az olasz-magyar szakember közvetlenül a kezdés előtt elmondta: úgy érzi, jól felkészítette Orbánékat.

„A saját taktikai tervünkre kell összpontosítani, hogy elkerüljük a meglepetéseket. Megpróbálnak majd presszionálni, kerülnünk kell a kockázatos megoldásokat, és a pálya talajához is szükséges alkalmazkodnunk!”

A játékoskijáróban Szoboszlai Dominik közel 24 éve minden tapasztalatát bevetve ápolja a jó kapcsolatot Anthony Taylor játékvezetővel, akit az angol bajnokságból ismer. Néhány szót váltanak, csapatkapitányunk széles mosoly kíséretében „nyeri el” a bíró barátságát. A másik csk-val, Edin Dzeóval is lepacsizik, ám jóval távolságtartóbb stílusban...