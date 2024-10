A válogatott újonca elárulta, mivel engedte útnak Wayne Rooney Marco Rossi csapatához

Szűcs Kornél végigjárta a szamárlétrát. 16 éves korától szerepelt a korosztályos nemzeti csapatokban, legutóbb 2021-ben még jobbhátvédként. A 190 centiéteres, 23 esztendős belső védő pallérozódott az NB II-es Kazincbarcikában, nevelőegyesülete, a Diósgyőr színeiben az első- és a másodosztályban is pályára lépett, hogy igazán Kecskeméten váljon NB I-es játékossá. A jól sikerült tavalyi szezon után látott benne fantáziát Wayne Rooney és a „magyaros” Plymouth Argyle FC, Angliában eddig kap és él is a bizalommal: 11-ből 9 alkalommal játszott, a Championshipben a legutóbbi 6 fordulóban végig a pályán volt, edzője is folyamatosan dicsérte.