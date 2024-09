Nyitva Marco Rossi és a magyar válogatott ajtaja: Wayne Rooney csiszolatlan magyar gyémántra talált

„Wayne Rooney az első pillanattól kezdve úgy állt hozzám, mintha régóta ismernénk egymást, és már az aláírás előtt is keresett telefonon.

Összességében többet is kaptam tőle, mint amit vártam.

Zseniális játékos volt, de úgy érzem, hogy edzőként is sokra viheti, mert jó elképzelései vannak” – mesélte Szűcs, aki azt is elárulta, reménykedik abban, hogy Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya is keresni fogja valamikor. Mint mondta, a teljesítményével szeretné kiérdemelni a válogatott meghívót.