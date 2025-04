Áll a bál Angliában: megtalálták a bűnbakot Szoboszlaiék legfőbb riválisánál (VIDEÓ)

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a labdarúgó Bajnokok Ligája-elődöntő első felvonása gyors góllal indult Londonban kedden: a francia PSG már a 4. percben megszerezte a vezetést az angol Arsenal ellen, amikor Ousmane Dembélé remekül érkezett Khvicha Kvaratskhelia passzára, majd higgadtan lőtt a hálóba a tizenhatos vonaláról. Ez volt az egyetlen találat, így a párizsiak egygólos előnyből várhatják a jövő heti visszavágót. Nemcsak a végeredmény keltett feszültséget, hanem az is, hogy a hazai szurkolók nem viselkedtek megfelelően a Ferenc pápa emlékére tartott gyászszünet alatt: a beszámolók szerint az Arsenal-drukkerek részéről füttyök és néhány skandálás is hallható volt az Emirates Stadionban.