„Kellemetlen szituáció volt, mivel épp elcsípte a kamera” – kitálalt a magyar óriás az agresszív csapattársairól

Bár matematikailag még nem dőlt el a sorsa a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Real Valladolidnak, a lilák tízpontos hátránnyal utolsók a La Ligában. A válogatott középpályás, Nikitscher Tamás klubjánál még bíznak a bennmaradásban, de a közelmúltban a világhírű tulaj, a brazil Ronaldo által intézett szentbeszédnek sem volt komoly hatása a csapat eredményességére, amely a 2025-ös év első bajnokiját megnyerte a Betis ellen, azóta azonban egyszer szerzett pontot – holott már április közepe van.

Marco Rossi felfedezettje január végén írt alá a spanyolországi lilákhoz – és azt a Kecskemétet hagyta el, amely a magyar élvonalban sereghajtó, így az idény végén mindkét szezonbeli klubja búcsúzhat a legjobbak mezőnyétől. A 193 centiméteres magyar óriás az M4Sportnak adott interjújában agresszív csapattársairól, a céljairól és a csapat hullámvölgyéről is mesélt.

„Nem vagyok magam alatt, nem vagyok negatív, inkább pozitívan, bizakodóan állok hozzá a dolgokhoz. A labdarúgást tekintve valóban, ez rosszabb időszak, de ha az összképet nézzük, hálásnak kell lennem, mert egészséges mindenki. Bármikor előfordulhat, hogy nem megy az együttesnek, ilyen volt, van és lesz is. Egyszerűen csak dolgozni kell tovább.

Egyébként ezért sem szeretek sokszor nyilatkozni, szeretem, ha a szavak helyett a pályán nyújtott teljesítmény és az eredmények beszélnek.

Ilyenkor pedig kevésbé lehet mit mondani, hiszen nem jönnek az eredmények, a bajnokságban az utolsó helyen állunk. Ez most a tény, de én és a keret is azon dolgozik, hogy kilábaljon a hullámvölgyből. Senki sincs maga alatt, mindenki küzd. Profi sportolóként nincs is okunk arra, hogy magunk alatt legyünk, minden egyes mérkőzés egy újabb esély a bizonyításra” – fogalmazott Nikitscher, aki február óta nyolc mérkőzésen 551 percet töltött a pályán a spanyol élvonalban.