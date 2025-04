„Azon agyaltam, hogyan férnék be a Barcelona aranycsapatába” – akad, aki megérti Szoboszlai barátját

Ezt a szurkolók közül vérmérséklettől függően ki könnyebben, ki nehezebben emészti meg, a „szakmában” mindenesetre akadnak olyanok, akik nem tudják hibáztatni az angol szárnyvédőt, a posztján a világ egyik, ha nem a legjobbját. Kissé talán meglepő lehet, de éppen a nagy rivális Manchester United egykori ikonja, Wayne Rooney vette védelmébe Szoboszlai Dominik csapattársát és jó barátját. A 2021-ben visszavonult, legutóbb éppen a Szűcs Kornélt is foglalkoztató Plymouth edzőjeként megbukó csatárklasszis a BBC-nek adott meglepő vallomásában elárulta, hogy játékospályafutása csúcsán anno ő is hasonló dilemmákkal szembesült, mint most Alexander-Arnold: bizony nem sokon múlott, hogy engedjen valamelyik spanyol gigász csábításának.