Ebből nem lesz Netflix: mégsem készül dokumentumfilm a magyar focista csapatáról

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, nem várta meg az új évet, hanem még 2024-ben megvált menedzserétől, a Manchester United egykori legendás játékosától, Wayne Rooney-tól az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokságban (Championship) szereplő Plymouth Argyle, miután a Szűcs Kornélt foglalkoztató csapat kilenc fordulón keresztül nem tudott nyerni: a hat vereség mellett háromszor ikszelt.

Rooney távozásával ugyanakkor kútba esett egy másik projekt is: leállították annak a dokumentumfilmnek a forgatását, amely arról szólt volna, miként mentette meg az egykori világklasszis csatár a kieséstől az együttest – írja az Origo a The Guardian cikkére hivatkozva.

A Plymouth a sorozattól talán nem is annyira titkon azt várta, hogy a klub lesz a következő Wrexham (Welcome to Wrexham) vagy Sunderland (Sunderland till I die), és a televíziós megjelenés világszerte is ismertté teszi a kis angliai egyesületet.

Ám ehhez eredményekre is szükség lett volna, így a forgatókönyv tulajdonképpen eleve „halálra volt ítélve”.

Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a gyártásért a Rooney családhoz közeli cég felelt, amely korábban az egykori ManU-ikon feleségéről is készített már filmet, de szintén a Lorton Entertainment volt felelős a három évvel ezelőtti, viszonylag sikeres Rooney című alkotásnak, melyet az Amazon Prime streaming szolgáltatón mutattak be.

A brit sajtóban egyébként arról cikkeznek, hogy Wayne Rooney nem sokáig marad munka nélkül, miután rendkívül kedvező ajánlatokat kapott több különböző csatornától is, hogy szakértőként dolgozzon náluk.

A volt manchesteri kiválósággal kapcsolatban az is felmerült, hogy azért ment bele közös megegyezéssel a szerződésbontásba a Plymouthnál, mert így nem kellett neki végkielégítést fizetni, vagyis a január elsején kezdődött átigazolási szezonra több pénz maradt a dél-angliai kikötővárosban található klub kasszájában.

Fotó: NurPhoto via AFP