A puha totalitarizmus árnyékában: Rod Dreher budapesti premierje felrázta a közönséget

A Danube Institute adott otthont Rod Dreher „Live Not By Lies” című könyve alapján készült dokumentumfilm-sorozat első epizódjának premier vetítésének. Az Angel Studios által gyártott film az egykori szovjet blokk antikommunista disszidenseinek tapasztalatait mutatja be,

akik figyelmeztetik a Nyugatot a modern társadalomban megjelenő „puha totalitarizmus” veszélyeire.

Fotó: Danube Institute

A bemutatón Balázs Orbán, a miniszterelnök politikai igazgatója méltatta Rod Dreher munkásságát, kiemelve, hogy Dreher újjáélesztette az amerikai konzervatív mozgalmat, amely időnként úgy tűnt, kifullad.

Dreher friss lendületet adott az amerikai konzervatív gondolkodásnak, amikor kimondta, amit sokan láttak, de kevesen mertek kimondani: a mai progresszív ideológiák, különösen a wokeizmus és a genderideológia, a kommunizmus új változatait hordozzák magukban”

– fogalmazott Orbán Balázs. A politikai igazgató hangsúlyozta, hogy a film fontos üzenetet közvetít a modern társadalmak számára, hiszen rámutat arra, hogy a totalitarizmus nemcsak a múlt sötét korszakainak sajátja, hanem a mai világban is jelen van, új formában.

Rod Dreher személyesen is jelen volt a budapesti bemutatón, és megosztotta gondolatait a film születéséről. Elmondta, hogy a dokumentumfilm ötlete egy amerikai kardiológus vallomásából született, akinek csehszlovák származású édesanyja a kommunizmus áldozataként hat évig raboskodott. A nő a halála előtt azt mondta fiának:

Ami most Amerikában történik, arra emlékeztet, amit a kommunisták hatalomra kerülésekor Csehszlovákiában tapasztaltam.”

Ez a mondat inspirálta Dreher-t, hogy utánajárjon: vajon más, a kommunista diktatúrákból érkezett emberek is hasonló párhuzamot vonnak-e? A válasz minden esetben igen volt.