Film készült a könyvből, mely megjósolta a nyugati civilizáció hanyatlását

2025. április 02. 19:49

J. D. Vance, Donald Trump alelnöke Rod Dreher amerikai konzervatív írót méltatta a Heritage Foundation kutatóintézet rendezvényén elmondott beszédében. A beszéd apropója az volt, hogy Dreher 2020-ban megjelent „Live not by lies” című bestselleréből most dokumentumfilm készült azonos címmel.

Beszédében – melyet maga Rod Dreher rögzített és töltött fel a YouTube-ra – J. D. Vance igaz barátjának nevezte Rod-ot, és kijelentette, hogy nélküle nem lehetne most ott, ahol. Felidézte: 2016-ban megjelent első, „Hillbilly Elegy” című könyve Drehernek köszönhetően robbant be a köztudatba, vált belőle bestseller, és adta meg Vance-nek azt a népszerűséget, melynek köszönhetően az alelnöki székig jutott. Elmesélte, hogy az (eleinte) visszafogott sikerű könyv megjelenése után Angliába utazott, ahol megkereste őt Rod Dreher, akit ekkor még nem ismert személyesen. Dreher egy interjút szeretett volna készíteni Vance-el a könyvéről, ami meg is valósult. Az interjú megjelenésének másnapján aztán kisebb csoda történt: mikor Vance leszállt a gépről az Egyesült Államokba, könyve az Amazon listáján egészen a 16. helyre ugrott előre. Dreher és Vance együttműködése azonban itt nem ért véget. Rod Dreher adta meg nekem az önbizalmat ahhoz, hogy ki tudjak állni egy nagy közönség elé, hogy elmondjam a véleményemet – fejezte ki háláját Vance.

Prófécia a nyugati civilizáció sorsáról Dreher megfilmesített bestselleréről az alelnök úgy fogalmazott, hogy próféciaként szolgált arról, hogy milyen sorsra jutottak a nyugati, keresztény civilizáció alapvető eszméi. Ezek az eszmék „nem csupán kiestek a népszerűségből, és nem csak kevésbé népszerűek, mint két-háromszáz évvel ezelőtt – európai barátaink esetében évezredekről beszélhetünk –, hanem egyenesen nemkívánatosak lettek az uralkodó elit számára” – állapította meg Vance. Ez Rod könyvének legfontosabb tanulsága: hogy az igazság kimondása az egyetlen módja annak, hogy megbirkózzunk az uralkodó elit támadásaival, és ne hazugságok szerint éljünk – jelentette ki. Az alelnök Donald Trumpról is ejtett néhány szót: nem olyan ember, aki fél a hatalmon lévők kritikájától. (...) Egy hihetetlenül bátor ember, akit nem érdekel, hogy mások mit mondanak róla; nem érdekli, hogy a média mit ír róla, azt teszi, amit helyesnek tart. Hozzátette, hogy ez az a fajta kormányzás, melyről Rod Dreher is írt a könyvében; az egyetlen út ahhoz, hogy a Nyugat visszataláljon azokhoz az értékekhez, melyeken alapul.

„Az elmúlt néhány hónapban megtanultuk, hogy az amerikai nép és általában a nyugati országok sokkal rugalmasabbak, mint ahogy azt az elit gondolja. Azt hiszem, ha kimondjuk az igazságot, ha nem vagyunk hajlandóak hazugságok szerint élni, akkor újra be tudjuk váltani a nyugati civilizáció ígéretét; újraépíthetjük azt a fajta társadalmat, ahol a kormányzat az erényt, a szabadságot és ősi szabadságjogainkat megőrzi és érvényesíti, nem pedig lebontja” – hangoztatta beszédében Vance. Nyitókép: Jim WATSON / POOL / AFP

