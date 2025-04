Izgalmas bejelentés: Magyarországon is bemutatják a filmet, mely J. D. Vance barátjának könyvét dolgozza fel

A Danube Institute közösségi oldalán jelentette be, hogy Rod Dreher „Live not by lies” című sikerkönyvéből készült új dokumentumfilmet Magyarországon is bemutatják.

„A film magyarországi premierje hamarosan megrendezésre kerül intézetünkben, Budapesten” – írták.

Rod Dreher nemcsak gondolkodásában, hanem személyes példájával is utat mutat egy erősebb, igazságra épülő jövő felé

– olvasható a bejegyzésben.

Beszámoltunk róla, hogy J.D. Vance amerikai alelnök – aki személyes jóbarátja Drehernek – beszédében méltatta a könyv profetikus megállapításait és a benne foglalt látásmódot a nyugati civilizáció előtt álló buktatókkal kapcsolatban.