Mi történik a Rossi-csapattal? Szalai Ádám után Gera és Dárdai is a válogatottban

Három mezőnyjátékos kimaradása is felülírja az olasz-magyar szakember eredeti elképzelését.

Sérülés miatt nem csatlakozott a válogatotthoz a Bournemouth szélső védője (Rossi három belső védős rendszerében bal oldali középpályása), Kerkez Milos, a jobb oldalon hasonló szerepkörben számításba vett Nego Loic és az Újpest FC támadó középpályása, Horváth Krisztofer. Ketten közülük kifejezetten alapembernek számítanak a 60 esztendős trénernél. A kialakult helyzetben gyors döntést kellett hozni, s végül mindannyiuk helyett hívott be valakit.

Kerkez helyett az inkább a támadásokban hatékonyabb, évek óta kimaradt, immár az angol harmadosztályú Boltonban szereplő Schön Szabolcs kap lehetőséget. Horváth (és akár a Kerkez-Nego duó) alternatívája, „dublőre” lehet a bal- és a jobb oldalon is bevethető Ifjabb Dárdai Pál (Hertha BSC).

Nego posztján egy meglepetésember, Gera Dániel mutathatja meg az összetartáson, mitől olyan meghatározó Diósgyőrben, ahol a jó védekezés mellett gólerős is.

Schönnel és Dárdaival szemben a DVTK jelenlegi, az MTK, a Ferencváros és a Puskás Akadémia korábbi – akkor még – támadója 29 évesen újoncnak számít – 10 éve játszott az U21-es csapatban, s most érkezett meg a felnőttekhez. Büszkék is rá Borsodban...



Nem csak a játékoskeret, a stáb is változott. Marco Rossi a sokszor segítségül hívott Gera Zoltán után egy másik válogatott-legendát vett be a stábjába. A Honvéd vezetőedzői tisztségét elfogadó Laczkó Zsolt pályaedzői pozícióját Szalai Ádám "örökölte" meg. A Rossi éra középső fázisában csapatkapitányként is funkcionált csatár különösebb edzői tapasztalat nélkül, de azzal az előnnyel vág neki a munkának, hogy jól ismeri Szoboszlai Dominikéket, s ők is Szalait.