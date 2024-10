Gulácsi Péter tiszta vizet öntött a pohárba: ezért mondta le a válogatottságot!

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Ismert: az 58-szoros válogatott kapus, Marco Rossi szövetségi kapitánnyal egyeztetve nem kapott meghívót a Hollandia és Bosznia-Hercegovina elleni Nemzetek Ligája-találkozókra készülő keretbe.

A távolmaradással kapcsolatban sok mendemonda, találgatás, vélemény látott napvilágot, ezért az RB Leipzig kapusa jobbnak látta, ha egy közleményt ad ki a történtekről. Gulácsi Péter gondolatait változtatás nélkül tesszük közzé.

„Az elmúlt napok találgatásai és helytelen fordításai miatt szeretném tisztázni a kialakult helyzetet. Azzal a kéréssel fordultam a szövetségi kapitány felé egy héttel ezelőtt, hogy a következő két válogatott összetartásra ne hívjon meg. Az egyéves kihagyásom óta most először van olyan megterhelésem, ahol folyamatosan heti két mérkőzésünk van a Bundesligában, a Bajnokok Ligájában és a Német Kupában, egészen Karácsonyig. 34 évesen, tanulva a sérülésemből és az ahhoz vezető okokból, szeretnék időt adni magamnak a fizikális és mentális regenerációra”.

A Hollandia és a Bosznia-Hercegovina elleni Nemzetek Ligája-találkozókon Dibusz Dénes lesz a magyar válogatott első számú kapusa

„Nem csak a rengeteg mérkőzés, hanem a folyamatos utazás és a meccsek közötti kevés edzés lehetőség miatt is. 10 éve vagyok magyar válogatott, voltam már harmadik, második és első számú kapusa is a csapatnak, minden szerepben számíthatott rám az akkori szövetségi kapitány, ezalatt a 10 év alatt összeadva több, mint egy évet töltöttem válogatott edzőtáborokban. A címeres mezt viselni mindig a legnagyobb megtiszteltetés egy játékos karrierjében. Szeretnék még évekig a legmagasabb szinten játszani, ezért most az eszemre hallgattam a szívem helyett. A jövővel kapcsolatban abban maradtunk a kapitánnyal, hogy a márciusi összetartás előtt újra beszélünk. Hajrá, magyarok!”