Portugália kis ország, de Cristiano Ronaldo akár a lábát is eltörné érte

2025. június 09. 14:48

Cristiano Ronaldo negyvenévesen is elnyűhetetlen, megállíthatatlan, és most az is kiderült, hogy a nemzeti válogatottért bármit megtenne.

2025. június 09. 14:48

Ahogy azt a Mandiner is megírta: a portugál válogatott a 2–2-es rendes játékidőt követően tizenegyesekkel 5–3-ra legyőzte a címvédő és Európa-bajnok Spanyolországot a labdarúgó Nemzetek Ligája müncheni döntőjében, így elsőként tudott másodjára is diadalmaskodni a negyedik alkalommal kiírt sorozatban. Cristiano Ronaldo és Portugália nagy sikerét ugyanakkor tragédia árnyékolja be: meghalt egy szurkoló a stadionban a döntő közben.

A lefújást követően a fináléban gól szerző Ronaldo azt mondta, sok címet nyert már klubszinten, de a válogatottal mindig különleges érzés a győzelem. „Nagyon boldog vagyok, ez a generáció, ez a csapat megérdemelte ezt a sikert. (...) Mindig különleges érzés portugál színekben nyerni valamit. A klubcsapataimmal számos trófeát megnyertem már, de semmi nem veszi fel a versenyt a válogatottal elért sikerrel. (...) Ez a mi nemzetünk. Mi egy kicsi, de ambiciózus nemzet vagyunk, és boldoggá tesz, hogy ezúttal örömet szereztünk minden portugálnak. Büszke vagyok rá, hogy egy ilyen együttesnek lehetek a kapitánya, számomra a válogatottal elhódított serleg jelenti a labdarúgás csúcsát” – idézi a 40 éves kiválóságot a Nemzeti Sport az A Bola cikke nyomán. A döntő utáni sajtótájékoztatón Ronaldo a sérülésére is kitért. Már a bemelegítés során éreztem a fájdalmat a lábamban, szóval tudtam, hogy jönni fog, de ha kell, a lábamat is eltöröm a válogatottért. „Egy döntőről beszélünk: játszanom kellett és a legjobbamat nyújtani a pályán. Ameddig bírtam, mindent beleadtam, végül egy góllal tudtam segíteni a csapatot” – fogalmazott CR7, akitől azt is megkérdezték, meddig képes még a legmagasabb szinten futballozni. „A korom ellenére a sikeréhség megmaradt. Nem gondolok az éveimre, csak élvezek minden pillanatot” – válaszolta. Cristiano Ronaldo: világcsúcs! Cristiano Ronaldo a tizenegyespárbaj során már nem volt a pályán, ám a rendes játékidőben ő szerezte a portugálok második, egyenlítő gólját, így a 221. válogatott meccsén ez volt a 138. találata – mindkettő világcsúcsnak számít. Az ötszörös aranylabdás pályafutása 36. trófeáját gyűjtötte be vasárnap. A negyvenesztendős Ronaldo klubszinten is igen eredményes éveket tudhat maga mögött: 2022 decemberében igazolt a szaúdi al-Nasszr csapatához, amelyben 111 mérkőzésen 99 gólt szerzett. „A jövőm? Gyakorlatilag semmi sem változik. Hogy maradok-e az al-Nasszrnél? Igen” – jelentette ki a portugál klasszis. Fotó: Tobias Schwarz / AFP

