Mutatjuk, hogy juthat ki a magyar válogatott a világbajnokságra!

Megírtuk: a magyar válogatott hétfő este Szoboszlai Dominik két góljával 2-0-ra legyőzte Bosznia-Hercegovina csapatát a labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziójának negyedik fordulójában, így bebiztosította harmadik helyét, sőt megőrizte esélyét a továbbjutásra is. Az Origo most arról ír, hogy a hollandok németországi vereségével eldőlt: komoly tétje lesz a magyar válogatott novemberi, amszterdami mérkőzésének, hiszen egy esetleges győzelemmel akár még a továbbjutást érő második hely is meglehet.

Hozzáteszik:

a realitás, hogy a harmadik pozícióban fog zárni a magyar válogatott.

Ebben az esetben Marco Rossi együttesének jövő márciusban

osztályozót kell játszania az A divízióban maradásért.

Ha most zárulna a Nemzetek Ligája, akkor jelen állás szerint a magyar csapat a Grúzia, Anglia, Ausztria és Wales négyesből kapna ellenfelet, de fontos megjegyezni, hogy a hátralévő két fordulóban még rengeteget változhat a sorrend a B divízió csoportmeccseinek alakulása miatt, Anglia például valószínű, hogy megnyeri a csoportját, így elkerüljük majd, az osztrákok helyett pedig Norvégiát (álomsorsolás), vagy Szlovéniát is kaphatjuk.