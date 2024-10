Kű Lajos a Mandinernek: ez a realitás, nekünk a PAOK, a Dinamo Kijev, a Malmö ellen kell pontokat szereznünk

„Egyértelmű volt, ki nyeri ezt a meccset. Még úgy is, hogy a londoniak majdnem a második csapatukkal kezdtek, de rajtuk is látszott mennyire magabiztosak, labdabiztos futballisták. Az dicsérendő, hogy a Fradinak összejött a becsületgól, de több nem volt benne. Számomra szépséghiba, hogy csak két magyar volt a kezdőcsapatunkban. A lényeg az, hogy sajnos a második mérkőzésünket is elveszítettük. Csak a pontok számítanak, s eddig két meccs nulla pont a mérlegünk az Európa-ligában, a többit, ami a csütörtöki meccsen történt, három nap múlva elfelejtik.

De hát, ez a realitás, nekünk a PAOK, a Dinamo Kijev, a Malmö ellen kell pontokat szereznünk, meg talán az AZ Alkmaar és a Nice ellen is összejöhet valami jó eredmény.

Mindenesetre én továbbra is szurkolok a fiúknak” – mondta a Mandinernek az egyetlen élő magyar, aki BEK-döntőt játszott, még a Club Brugge futballistájaként 1978-ban a Liverpool ellen.

Hrutka János szerint teljesen más felállásban játszott a Tottenham, mint a Premier League-ben. De, akik pályára léptek, azokon is látszott, hogy topbajnokság topjátékosai.

”Szerintem pozitívum, hogy ilyen eredményt elértünk ellenük, semmi baj nincs ezzel.

Pláne annak tudatában, hogy a Fradi nagy átalakuláson megy keresztül, és én úgy látom, jó az irány. Mindenki tudja, ki volt ennek az összecsapásnak az esélyese, ezek után ez abszolút vállalható eredmény volt. Reálisan nézve azonban el kell mondanom, hogy a nyolc EL-meccsből csak egyen látom győzelemre esélyesnek a mieinket, a Malmö ellen. De persze azért lehet pontokat rabolni másoktól” – véli Hrutka János, aki 1995-ben, 1996-ban és 2001-ben bajnokságot nyert a Ferencvárossal.