Figyelem, a Tímárnátor futball-lázat terjeszt a Nyírségben!

Fotó: Facebook/Nyíregyháza Spartacus FC

Zsinórban a harmadik bajnoki győzelmére készül a Nyíregyháza a labdarúgó élvonalban. A Tímár Krisztián vezette újonc együttes a szeptemberi válogatott szünet után nagyon elkapta a fonalat: előbb idegenben kiejtette a Vasast a Magyar Kupából, majd begyűjtötte az első három pontját az új stadionjában (3–2). A debreceniek elleni, mindig kiemelt figyelemre érdemes szomszédvári rangadó megnyerésével jól fel is bőszítették a rivális Loki szurkolóit, akiket aztán 500 forintos jegyekkel igyekeztek kiengesztelni Dzsudzsákék az MTK ellen. A DVSC elleni –az emberöltő óta várt – diadal után a kecskeméti túráját is sikeresen teljesítette a Szpari (2-0), szombaton pedig jön az újabb nagy kihívás a szabolcsiak számára. Motivációból nincs hiány, az ellenfél megint az egyik keleti fellegvár, a DVTK együttese lesz, a szülinapos vezetőedzőt, Tímár Krisztiánt méltó módon köszönthetik fel,

ráadásul telt ház előtt fektethetik két vállra a miskolciakat, mert a szurkolók erre az összecsapásra is pillanatok elkapkodták az összes jegyet a mintegy 8 ezer néző befogadására alkalmas stadionban.

A 2023 óta a klubnál dolgozó sikeredző, Tímár Krisztián munkája tisztán látszik a csapaton: a mutatott játékával és a megalkuvást nem tűrő, elszánt teljesítményével a gárda hamar maga mellé állította a közönségét, amely óriási eredmény. A szurkolók kibekkelték, amíg elkészül az új otthonuk, rajongásuk jelenként pedig hétről hétre megtöltik.

A pályafutása során a Ferencvárosban és Nyíregyházán, valamint Finnországban, Vietnámban és Angliában is megfordult kőkemény védő trénerként is szép jövő előtt áll, hű a korábbi beceneveihez. Mint ismert, a Championship-szereplő Plymouthnál, ahol az év játékosának is megválasztották, a Budapesti Vadállat és a Tímárnátor nevet is ráaggatták. A 45. életévét október 4-én betöltött vezetőedző a Mandinernek azt is elárulta, hogy milyen célokkal vágtak neki az élvonalbeli idénynek.