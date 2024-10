Cristiano Ronaldo felfedezője szerint nyerhet a Fradi az Európa-ligában, ha...

Nyitókép: fradi.hu

A Ferencváros csütörtökön a francia Nice együttese ellen lép pályára az Európa-ligában. A Fradi két vereséggel kezdte a nemzetközi kupát; az Anderlecht vendégeként és otthon a Tottenham ellen is 2-1-re kikaptak a zöld fehérek. A Nice elleni viszont van némi esélyük a győzelemre – legalábbis Bölöni László véleménye szerint. Márpedig, az ő gondolatai megfontolásra érdemesek, hiszen korábban 5 francia élvonalbeli klubnál, a Nancy-nál, a Stade Rennais-nél, az AS Monacóná, a Lens-nál, és a Metz-nél és is edzősködött.