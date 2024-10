Az első El-győzelemért – pályán lehet egyszerre a két csatárklasszis? A Fradi-legenda válaszol!

A kereteket tekintve markáns a különbség: a mértékadó átigazolási portál, a Transfermarkt a Fradit 59,33 millió euróra taksálja, míg a számítások szerint a Francia Riviéra fővárosában 214,4 millió euró játékosállományt szorgoskodtak össze az elöljárók – ez több, mint három és félszerese a magyar klubénak.

A szakértő szemével

A Mandiner megkérdezte a magyar klub legendáját, Lipcsei Pétert, hogy véleménye szerint milyen produkcióra lesz majd szükség a ferencvárosi győzelemhez, illetve mivel fogható meg a francia ellenfél. Elöljáróban annyit: a korábbi 58-szoros válogatott középpályás rendkívül bizakodó a visszavágó előtt, ráadásul a sikerreceptről is ejtett néhány szót.

Lipcsei Péter, az NB II-es Soroksár SC vezetőedzője

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

„A bajnoki rajt alapján optimista lehet a Fradi, de fontos tisztázni, az NB I és a nemzetközi kupaszereplés teljesen más kávéház. Pascal Jansen előszeretettel küldi pályára a csapatát a 4-2-3-1-es hadrendben, ezt favorizálja az El-ben is, így alapvetően egy csatárral indulnak csatába a srácok. Ennek ellenére láthattuk, a Spurs ellen mégis egyaránt a kezdőbe jelölte Varga Barnabást és Saldanhát. Nagy kérdés, most hogyan dönt a holland, a magyar élvonalban szerepelhetnek együtt, elbírja a csapat, ha adott esetben eggyel kevesebb ember segít vissza a védekezésbe, de ebből a szempontból is más az El-sorozat. Itt mindenkinek 100 százalék fölött kell teljesíteni a pontszerzéshez is. A brazil a Tottenham ellen nem játszott kiemelkedően, pedig elsősorban azért igazolták, hogy a nemzetközi porondon villantson” – mutatott rá a zöld-fehér klubnál legenda státuszban lévő szakember.